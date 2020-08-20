У Києві чоловік по-звірячому побив свого друга: у всьому винні ревнощі

У Києві молодий чоловік до смерті побив свого близького друга. Постраждалого госпіталізували без свідомості та множинними травмами голови в лікарню, де він помер.

Трагедія сталася на вулиці Кочури в столиці. Медики приїхали за викликом і виявили чоловіка з численними травмами голови та без свідомості. Потерпілого госпіталізували, але врятувати його не вдалося, він помер у лікарні. Деталі розповіли в пресслужбі поліції Києва на сторінці в Facebook.

Як з'ясували співробітники правоохоронних органів, напередодні між чоловіками виник конфлікт на побутовому ґрунті. Нібито один з них проявляв надмірну симпатію до дружини іншого.

"Після розмови виникла бійка, в ході якої один чоловік повалив на землю іншого і почав бити кулаками по голові, в результаті чого той втратив свідомість", - повідомив начальник слідчого відділу Святошинського управління поліції Богдан Замула.

Підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ним виявився житель Житомирської області 1989 року народження, у якого раніше не було проблем з законом. Під час допиту підозрюваний зізнався у скоєнні злочину.

Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Підозрюваного взяли під варту на два місяці. Якщо його вина буде доведена, то йому загрожує покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Одесою жорстоко побили жінку-суддю і поламали їй ребра.

А також розповідали про те, що під Черкасами чоловік до смерті забив свою кохану.