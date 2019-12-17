У Києві чоловік жорстоко побив вахтершу і втік (відео 18+)

У Києві чоловік жорстоко побив жінку (Колаж РБК-Україна)

У Києві розшукують чоловіка, який скоїв напад на жінку і жорстоко її побив

У Києві на вулиці Академіка Глушкова, 36 сталося страшне ПП - чоловік напав на вахтершу, жорстоко побив її і зник у невідомому напрямку. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Зараз нападника розшукує поліція і людей, що бачили цього чоловіка, просять повідомити у правоохоронні органи.

"Не будьте байдужі, допоможіть ідентифікувати нам цього нелюда, що напав безпідставно на жінку, яка йому у бабусі годиться! Розбив їй голову, перебив ніс, залишив гематоми і синці на тілі. І просто втік! Сьогодні це наша мама, а завтра, не дай Бог, їм може виявитися ваша бабуся, мама, дружина, сестра або дочка! Вдивіться в це істота, можливо в ній ви дізнаєтеся свого сусіда! Бережіть себе і своїх рідних! Ніхто не сміє калічити людей! Будьте обережні! Невідомо в якому стані ходить ця істота на нашому місту", - сказано в повідомленні.

Напав на жінку-вахтершу (Київ Оперативний)

Відео нападу дивіться тут.

В коментарях люди висловлюють шок від такої жорстокості чоловіка, вони дивуються, чому він це зробив.