У Києві чоловік жорстко покарав "героя парковки": у мережі вражені від вчинку (відео)

Так, відеореєстратор з салону транспортного засобу зафільмував, як повз нього проходить літні жінка та чоловік - ймовірно, подружня пара. Жінка просто проходить повз, проте чоловік, котрий іде прямо за нею, проводить по капоту авто якимось предметом. Швидше за все це щось металеве, на зразок ключів.

Очевидно, що на машині залишилася подряпина, за усунення якої доведеться заплатити гроші, які ніхто відшкодовувати не збирається.

"Боротьба з героями парковання по-троєщинськи. Господар запевняє, що залишив машину за всіма правилами, але цей дід був явно не згоден", - йдеться під відео.

У коментарях користувачі вражені від вчинку чоловіка.