У Києві чоловік витягнув двох людей з каналу: він виявився відомим

У Києві, на Русанівському каналі в воду впали дві людини. Проходящий повз чоловік, не побоявся холодної води, і стрибнув на допомогу потопаючим. Виявилося, що без коливань у холодну воду пірнув Казбек Тедеєв - троюрідний брат чемпіона світу з вільної боротьби Ельбруса Тедеєва. Кого він врятував - так і не дізнався, не пам'ятає навіть, чи подякували вони йому.

В той день автомобіль їхав по Русанівській набережній і раптово впав у канал, там і люди, що сиділи в машині. Казбек Тедеєв зробив героїчний вчинок і врятував людей. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Казбек працює прокурором Київської області, його троюрідний брат - чемпіон світу з вільної боротьби Ельбрус Тедеєв.

"Це зовсім не героїчний вчинок, це вчинок нормальної людини. Брат сказав - молодець і крапка", - розповів Казбек.

За словами Казбека, від шоку і холоду тоді, не запам'ятав навіть людей, яких врятував.

Наголошується, що на місце інциденту ніхто з свідків не викликав рятувальників, вони приїхали туди на прохання "швидкої допомоги".

Казбека Тедеєва номінуватимуть на "Героя України", а поки він на лікарняному лікується від запалення легенів.

У Києві Казбек Тедеєв врятував життя людей (ТСН)