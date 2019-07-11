У Києві чоловік вистрибнув з п'ятого поверху: нові подробиці трагедії

Вчора, 10 червня, вранці в Дарницькому районі на Осокорках чоловік років 70-ти вистрибнув з балкона п'ятого поверху своєї квартири. Пізніше стало відомо, що вчинив самогубство народний артист України і вокаліст Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Про це повідомляють "Факти".

Інцидент стався о 5:00 на вулиці Срібнокільська, 22-А. Перед здійсненням суїциду чоловік залишив передсмертну записку, в якій просив нікого не звинувачувати в тому, що сталося. Також він залишив номер телефону свого сина.

Самогубство в Києві - нові деталі смерті пенсіонера (фото: kiev.informator.ua)

За словами сусідів загиблого, він був неконфліктною людиною і багато часу проводив на лавці, яка знаходиться на дитячому майданчику біля його будинку. При цьому сусіди зазначили, що останнім часом чоловік часто скаржився на сильний біль у ногах.

Самогубство в Києві - нові деталі смерті пенсіонера (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Нагадаємо, що в Дніпрі дівчина після сварки з хлопцем вирішила втопитися, але її кілька разів рятував капітан прогулянкового судна. Пізніше чоловік викликав поліцію і дівчину госпіталізували в міську лікарню №16 для обстеження.

Раніше повідомлялося про те, що в соціальних мережах з'явилася нова небезпечна гра для підлітків "Пропасти на 24 години". Суть гри полягає в тому, щоб піти з дому і не виходити на зв'язок з батьками 24 години. Варто зазначити, що цим можуть скористатися шахраї.