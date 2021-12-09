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У Києві чоловік вистрибнув з вікна сьомого поверху та дивом вижив

Автор: Роман Мирончук

У Києві сьогодні, 9 грудня, близько 5 години ранку чоловік 1993 року народження вистрибнув з вікна квартири, яка знаходиться на сьомому поверсі. При цьому йому пощастило, він впав на козирок під'їзду і залишився живий.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався у Дарницькому районі столиці на Харківському шосе, 67-А. Після падіння чоловік знепритомнів. Швидку допомогу, рятувальників та поліцію викликали очевидці події.

Наразі поліція з'ясовує всі обставини. За словами мами та брата чоловіка, він стрибнув із вікна з невідомих їм причин.

Нагадаємо, у Харкові жінка задушила свого дворічного сина поясом від халата, а потім викинулася з вікна четвертого поверху. В цей час в її квартирі знаходився батько, який спав і нічого не підозрював.

Після падіння на землю жінка зламала ребра, таз і отримала множинні удари. Вона залишилася жива і зараз знаходиться в лікарні. За вбивство дитини їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Ми також писали про те, що за день до виписки у Волинській області 78-річний чоловік вистрибнув з вікна 4 поверху лікарні. Від отриманих травм він помер на місці. Поліція перевірила тіло і за попередніми даними, слідів насильства не виявлено.

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Київсуицид