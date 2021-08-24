У Києві чоловік влаштував "перформанс" і облив фарбою постамент з прапором України

Сьогодні, 24 серпня, в день святкування 30-ї річниці Дня Незалежності України в центрі Києва чоловік облив червоною фарбою сходинки біля КМДА та забруднив постамент з державним прапором.

"Київ Оперативний" в Telegram-каналі опублікував відео , на якому видно, хто це зробив.

На відео видно, що чоловік ретельно підготувався до свого "перформансу". Він загримувався, роздягнувся, залишивши на собі білий рушник. Крім того, він застелив простирадлом сходинки біля КМДА.

Після чого він взяв жовте відро з червоною фарбою і вилив її собі на голову. Далі він трохи постояв, а потім встав на коліна.

Цікаво, що біля таблички "Український національний прапор піднято 24 липня 1990 року" чоловік залишив червоний відбиток своєї руки.

На місце інциденту викликали комунальників Шевченківського району, які швидко все очистили.

Комунальники прибирають червону фарбу (фото: facebook.com/kievavtodor)