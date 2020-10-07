У Києві чоловік убив і підпалив сина: з'ясувалися скандальні подробиці про захоплення батька

У Києві батько зарізав і спалив власного сина у квартирі. Між колишнім подружжям розгорівся скандал, коли батько не захотів віддавати назад дитину матері. Потім чоловік замкнув двері і підпалив квартиру разом з 6-річним сином на дивані. Мати все це час не могла увійти в квартиру і намагалася додзвонитися в поліцію. Коли правоохоронці приїхали - було занадто пізно. Тіло дитини з ножовими пораненнями знайшли на дивані. Батька затримали сусіди.

Сусіди колишнього подружжя вважають, що чоловік - наркоман. Він неодноразово був помічений за неадекватною поведінкою. Між екс-чоловіком і жінкою постійно були скандали. Про це стверджують сусіди по сходовій клітці, пише "Обозреватель".

Пара перебувала в розлученні з 2018 року, але батько часто брав до себе сина, а коли мама приходила за ним, відбувалися гучні сварки і конфлікти.

У той день чоловік забрав сина з англійської, а ввечері відмовився віддати хлопчика матері. Він виставив жінку за двері і влаштував скандал.

"Спочатку хлопчик ще визирав у вікно, але стрибнути з 7 поверху було неможливо. Знавісніла мати бігала навколо будинку і кричала: "Данило! Данило!" Під вікном валялися іграшки, туди ж летів посуд. Мати всю трусило від жаху. Та й мені страшно було все це бачити. Але цей гад здаватися не збирався. Його пожежники вмовляли відкрити двері, все марно. І він підпалив диван, на якому лежала дитина", - розповіла сусідка.

Коли поліція затримувала чоловіка він чинив опір, його ледве скрутили п'ять осіб. За розповідями людей, він був ніби "під кайфом". Чоловік пишався вбивством і заявляв, що давно хотів це зробити. Також він кричав, що його ще надовго запам'ятають всі.

Зараз вбивця власного сина в СІЗО. Йому "світить" довічне ув'язнення. У скоєному він зізнався.

Як ми раніше писали, чоловік, який вбив сина, пишається вчиненим.