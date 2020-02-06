У Києві чоловік шокував вчинком з дитиною: батько року

У Києві чоловік на велосипеді шокував людей. Справа в тому, що він посадив на плечі дитину і їхав по жвавій дорозі. До речі, зараз на дорогах ожеледьчерез сильний снігопад і така поведінка може закінчитися плачевно. Фото "героя" з'явилося на сторінці в Facebook "Київ автомобільний".

"Поки йдуть суперечки щодо ременів безпеки і дитячих автокрісел, деякі взагалі не хвилюються", - написали під знімками чоловіка на велосипеді.

У Києві помітили чоловік на велосипеді з дитиною на плечах (фото: facebook.com/autokiev.info)

На знімках можна побачити чоловіка в камуфляжі, на спині у нього рюкзак, а на плечах сидить дитина, якій на вигляд 3-4 роки.

Користувачі мережі зовсім не зрозуміли такої "відваги" чоловіка і затаврували його в коментарях до посту. Люди пишуть, що такий батько зовсім не піклується про безпеку своєї дитини. Українці цікавляться, чому чоловіка з дитиною не зупинили на дорозі, а дозволили їм так далі їхати.