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У Києві чоловік з сайту знайомств зґвалтував 24-річну дівчину на побаченні (фото)

Автор: Світлана Мащенко

У Києві 39-річний чоловік призначив побачення дівчині, з якою познайомився на сайті знайомств. Під час зустрічі він пригрозив їй ножем, зв'язав, зґвалтував, а потім ще й пограбував.

Про це говориться у повідомленні поліції.

Дівчина після всього жахіття звернулася в поліції. Після чого зловмисник був затриманий протягом доби.

Як вдалося з'ясувати під час слідчих дій, постраждала після знайомства домовилася з чоловіком про зустріч. Після чого він погрожуючи фізичною розправою затягнув дівчину в її ж квартиру, що на вулиці Кавказька.

"Опинившись наодинці, зловмисник почав погрожувати заявниці ножем, затягнув її в квартиру, де зв'язав і заклеїв рот клейкою стрічкою, щоб вона не кликала на допомогу. Після цього правопорушник зґвалтував господиню квартири, забрав у неї два мобільні телефони, гроші та інші особисті речі і зник", - йдеться в повідомленні.

Пізніше виявилося, що зловмисник - раніше судимий житель столиці 1982 року народження.

Фото: підозрюваний у зґвалтуванні 24-річної дівчини (kyiv.npu.gov.ua)

Тепер йому загрожує покарання за двома статтями КК України: 187 (розбійний напад), 152 (зґвалтування). Посадити ґвалтівника можуть на термін до 12 років.

Раніше ми писали, що вожатого, який спокусив дівчинку в Бердянську, "відмазали" від покарання, так як постарався місцевий депутат.

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