У Києві чоловік порізав двох людей через свою собаку: подробиці

Неадекват був затриманий поліцією, тепер йому загрожує до семи років позбавлення волі.

"До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кубанської України невідомий поранив ножем жінку і чоловіка", - йдеться в повідомленні.

З'ясувалося, що у дворі багатоповерхівки чоловік гуляв з собакою без намордника і навіть повідця. У цей момент біля під'їзду зупинилося авто, з якого вийшли люди. Собака підбігла до них і почала гавкати.

На прохання прибрати собаку, власник став лаятися матом і агресивно поводитися. В ході конфлікту він дістав ніж, яким поранив 37-річного чоловіка в шию, а 64 - річну жінку - в обличчя.

Фото: Двір у Києві, де чоловік напав на людей через собаку (facebook.com/UA.KyivPolice)

На місце інциденту викликали поліцію, яка затримала чоловіка. Йому обрали запобіжний захід - тримання під вартою. Агресору за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) КК України загрожує до семи років в'язниці.