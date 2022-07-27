У Києві чоловік покурив на балконі і спалив 10 квартир: що йому загрожує

Згідно з матеріалами слідства, винуватець події курив на балконі у своїй квартирі в п'ятиповерхівці, необережно кинув недопалок на підлогу поруч з текстильними матеріалами. Чоловік не переконався, що недопалок погас, і пішов спати.

Так на балконі почалася пожежа, і полум'я швидко поширилося на верхні поверхи, і незабаром сталося загоряння 10 квартир в будинку.

Куріння на балконі обернулося пожежею в п'ятиповерхівці Києва (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Повідомляється, що завданий через пожежу матеріальний збиток мешканцям п'ятиповерхівки склав близько 1,5 млн гривень. Сам інцидент стався минулої неділі, 24 липня, в Дніпровському районі столиці.

Горе-курцю вже повідомили про підозру за фактом порушення правил пожежної безпеки, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 270 КК України).

Пожежа почалася через непогашений недопалок на балконі (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Тепер чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

"Досудове розслідування здійснюють слідчі Дніпровського управління поліції ГУ ДП в Києві", - додали в прокуратурі.

У Київській п'ятиповерхівці спалахнула пожежа через недопалок і згоріли 10 квартир (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)