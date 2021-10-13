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У Києві чоловік напав на жінку з дитиною в колясці: бив битою по голові

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Київ, Середа 13 жовтня 2021 09:29
У Києві чоловік напав на жінку з дитиною в колясці: бив битою по голові У Київському ботсаду напали на жінку з дитиною (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві в ботсаду імені Гришка напали на жінку з дитиною. Чоловік завдав шість ударів битою по голові жінки.

Про це повідомляє "Інформатор".

Як все сталося

НП сталася 12 вересня вдень під час прогулянки жінки з дитиною в колясці. Невідомий підійшов ззаду і завдав кілька ударів палицею або битою по голові.

"Мама сиділа на лавці, обідала. Поруч була коляска. Перший удар вона отримала сидячи. Коли встала, почала захищати коляску, відбиватися руками. Решту ударів чоловік наносив вже дивлячись мамі в обличчя. Вона почала голосно кричати, після чого нападник втік", - розповіла Ольга, дочка постраждалої.

За словами постраждалої жінки, вона отримала близько 6 ударів. Обличчя чоловіка вона не запам'ятала, він був в капюшоні. Спортивної статури, високий і накачаний.

Жінка працює нянею і була в ботсаду на прогулянці разом з дитиною. На щастя, малюк не постраждав.

У Києві чоловік напав на жінку з дитиною в колясці: бив битою по голові

Як ми раніше писали, під Києвом чоловік з вилами напав на поліцейських.

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