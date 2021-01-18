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У Києві чоловік побив цуценя і викинув його на вулицю (відео)

Автор: Роман Мирончук

У неділю, 17 грудня, в Шевченківському районі Києва чоловік побив песика у під'їзді житлового будинку. Інцидент стався в будинку на вулиці Бульварно-Кудрявській.

Відео жорстокого поводження з твариною потрапило в мережу. На ньому видно, як чоловік веде собаку на повідку, а потім починає її бити ногами. Про цей інцидент повідомляє "dtp.kiev.ua" у своєму Telegram-каналі.

Відео побиття цуценя можна подивитися за цим посиланням.

В поліції повідомили, що чоловік взяв тварину з вулиці кілька тижнів тому. Перед прогулянкою з собакою чоловік побив її, а потім і зовсім викинув на вулицю. Поліцейські опитали свідків і встановили особу чоловіка. Ним виявився киянин, 1987 року народження.

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За фактом жорстокого поводження над твариною відкрито кримінальне провадження.

Пізніше собаку знайшли, її підібрала дівчина. Цуценя відвезли на огляд до ветеринара. Лікарі провели повно обстеження і заявили, що з собакою все гаразд, важких травм у неї немає.

Щеня у ветеринарній клініці (фото: facebook.com/leo.remenev)

Нагадаємо, у Києві чоловік ризикнув життям заради пса, який провалився під лід. Господарка викликала рятувальників після декількох спроб врятувати свого вихованця.

Раніше у Вінниці водій таксі накинувся з кулаками на пасажира через те, що той вирішив взяти в поїздку двомісячне цуценя. Дісталося також і дружині пасажира, і собаці.

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