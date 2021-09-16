Де в Києві можна вакцинуватися прямо зараз: список пунктів

Де в Києві вакцинуватися?

Вище згадані 239 пунктів включають масові центри вакцинації та кабінети щеплень у медустановах (працюють з понеділка по п'ятницю) і функціонують в усіх районах міста.

Там можна отримати як першу, так і другу дозу вакцини.

Центрів масової вакцинації всього дев'ять:

Міжнародний виставковий центр біля станції метро "Лівобережна"

ТРЦ "Блокбастер Молл"

ТРЦ "Ретровіль"

Шість "Епіцентрів"

Всі вони працюють щодня.

Станом на сьогодні, найбільше жителів міста записуються онлайн саме до МВЦ, який може здійснювати до 5 тисяч щеплень від коронавірусу щодня. За літо до МВЦ було створено понад 110 тисяч онлайн-записів на вакцинацію.

Як записатися на вакцинацію

Щоб записатися на щеплення проти COVID-19, потрібно обрати зручний пункт, дату та час на helsi.me.

З собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Декларація з сімейним лікарем не обов'язкова, але дуже бажана - вона значно прискорює процес внесення даних про вакцинацію.

Підтвердження запису буде збережено в особистому кабінеті в додатку Helsi. Його потрібно показати при вході разом з паспортом та ідентифікаційним кодом.

Також у додатку будуть збережені всі дані про проведену вакцинацію від COVID-19.