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Де в Києві можна вакцинуватися прямо зараз: список пунктів

Автор: Анна Шиканова

Вакцинуватися у Києві Moderna, Phizer та іншими препаратами сьогодні можна або у медичних закладах, або у центрах масової вакцинації.

Як розповіли нам у пресслужбі Helsi, на сьогодні в столиці всього працює 239 пункти, де можна отримати щеплення.

Де в Києві вакцинуватися?

Вище згадані 239 пунктів включають масові центри вакцинації та кабінети щеплень у медустановах (працюють з понеділка по п'ятницю) і функціонують в усіх районах міста.

Там можна отримати як першу, так і другу дозу вакцини.

Центрів масової вакцинації всього дев'ять:

  • Міжнародний виставковий центр біля станції метро "Лівобережна"
  • ТРЦ "Блокбастер Молл"
  • ТРЦ "Ретровіль"
  • Шість "Епіцентрів"

Всі вони працюють щодня.

Станом на сьогодні, найбільше жителів міста записуються онлайн саме до МВЦ, який може здійснювати до 5 тисяч щеплень від коронавірусу щодня. За літо до МВЦ було створено понад 110 тисяч онлайн-записів на вакцинацію.

Як записатися на вакцинацію

Щоб записатися на щеплення проти COVID-19, потрібно обрати зручний пункт, дату та час на helsi.me.

З собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Декларація з сімейним лікарем не обов'язкова, але дуже бажана - вона значно прискорює процес внесення даних про вакцинацію.

Підтвердження запису буде збережено в особистому кабінеті в додатку Helsi. Його потрібно показати при вході разом з паспортом та ідентифікаційним кодом.

Також у додатку будуть збережені всі дані про проведену вакцинацію від COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ляшко зробив важливе звернення до противників вакцинації.

А також розповідали про те, що українцям розповіли, скільки діятимуть COVID-сертифікати.

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