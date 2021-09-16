Де в Києві можна вакцинуватися прямо зараз: список пунктів

Вакцинуватися у Києві Moderna, Phizer та іншими препаратами сьогодні можна або у медичних закладах, або у центрах масової вакцинації.
Як розповіли нам у пресслужбі Helsi, на сьогодні в столиці всього працює 239 пункти, де можна отримати щеплення.
Вище згадані 239 пунктів включають масові центри вакцинації та кабінети щеплень у медустановах (працюють з понеділка по п'ятницю) і функціонують в усіх районах міста.
Там можна отримати як першу, так і другу дозу вакцини.
Центрів масової вакцинації всього дев'ять:
Всі вони працюють щодня.
Станом на сьогодні, найбільше жителів міста записуються онлайн саме до МВЦ, який може здійснювати до 5 тисяч щеплень від коронавірусу щодня. За літо до МВЦ було створено понад 110 тисяч онлайн-записів на вакцинацію.
Щоб записатися на щеплення проти COVID-19, потрібно обрати зручний пункт, дату та час на helsi.me.
З собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.
Декларація з сімейним лікарем не обов'язкова, але дуже бажана - вона значно прискорює процес внесення даних про вакцинацію.
Підтвердження запису буде збережено в особистому кабінеті в додатку Helsi. Його потрібно показати при вході разом з паспортом та ідентифікаційним кодом.
Також у додатку будуть збережені всі дані про проведену вакцинацію від COVID-19.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ляшко зробив важливе звернення до противників вакцинації.
А також розповідали про те, що українцям розповіли, скільки діятимуть COVID-сертифікати.