У Києві на мосту "Метро" водії та пасажири влаштували масову бійку прямо під камерами (відео)

У Києві на мосту "Метро" сталася бійка, яку влаштували водії трьох автомобілів. Чоловіки з'ясовували стосунки за допомогою кулаків, стусанів та кийка прямо під камерою відеоспостереження.

В результаті інциденту одному з учасників конфлікту знадобилася допомога медиків, а двох нападників затримали правоохоронці. Про це передали в прес-службі патрульної поліції Києва.

"Копів" на місце події викликав очевидець. Він розповів, що став свідком побиття водія, на якого напала компанія чоловіків. На виклик прибули поліцейські як з правого, так і з лівого берегів столиці.

З'ясувалося, що на дорозі легковик Renault "підрізало" таксі, з якого вийшли троє чоловіків і стали намагатися витягти з авто водія заблокованого авто, бити чоловіка за кермом. Незабаром під'їхала ще одна машина, водій якої підключився до конфлікту. Зав'язалася жорстока бійка, в яку були залучені пасажири та водії обох машин, у тому числі й жінки.

Як пояснив патрульним потерпілий водій Renault, на дорозі під час руху виник конфлікт з іншим водієм.

"Його автомобіль заблокували, а після з іншого автомобіля для Renault підійшов незнайомець, відкрив водійські двері та завдав йому кілька ударів. Під час події у салоні крім нього перебували дружина, сестра та немовля", - йдеться в повідомленні.

Відео бойовиська можна подивитися за цим посиланням.

Після бійки призвідники просто сіли в таксі та поїхали з місця, а чоловікові знадобилася допомога лікарів.

Інспектори дізналися прикмети нападників і марку автомобіля, і невдовзі на мосту "Метро" виявили та затримали двох чоловіків, які підпадали під опис. Ті не заперечували участі в конфлікті.

Раніше повідомлялося, що в січні у Києві посеред вулиці сталася масова бійка - при конфлікті біля одного з супермаркетів на Березняках навіть водії вибігали з авто.

Також ми писали про те, що нещодавно під Києвом сталося бойовисько через маску.