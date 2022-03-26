У Києві можуть запрацювати оптики: столична влада просить відновити обслуговування

У Києві незабаром можуть запрацювати оптики. Столична влада просить власників цього бізнесу відновить обслуговування клієнтів.
Про це повідомляє КМДА.
Якщо оптики відкриються - у людей буде можливість придбати або замінити окуляри або лінзи. Для багатьох городян це запорука нормального життя і безпеки.
У додатку "Київ Цифровий" є карта бізнесу столиці, який зараз працює. Карта також доступна за посиланням.
Зазначимо, що ніч на 26 березня в Києві пройшла спокійно.
Працює інфраструктура міста: комунальники, транспортники, медики та рятувальники. Городянам надаються всі комунальні послуги.
У столиці працює комунальний транспорт. Для автомобільного сполучення лівого та правого берегів Києва працюватимуть сьогодні північний та Дарницькі Мости.
Працюють Продовольчі магазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси, Зоомагазини, міні-ярмарки та столичні ринки.
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