У Києві можуть запрацювати оптики: столична влада просить відновити обслуговування

Якщо оптики відкриються - у людей буде можливість придбати або замінити окуляри або лінзи. Для багатьох городян це запорука нормального життя і безпеки.

У додатку "Київ Цифровий" є карта бізнесу столиці, який зараз працює. Карта також доступна за посиланням.

Зазначимо, що ніч на 26 березня в Києві пройшла спокійно.

Працює інфраструктура міста: комунальники, транспортники, медики та рятувальники. Городянам надаються всі комунальні послуги.

У столиці працює комунальний транспорт. Для автомобільного сполучення лівого та правого берегів Києва працюватимуть сьогодні північний та Дарницькі Мости.

Працюють Продовольчі магазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси, Зоомагазини, міні-ярмарки та столичні ринки.