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У Києві можуть запрацювати оптики: столична влада просить відновити обслуговування

Фото: у Києві можуть почати працювати оптики (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

У Києві незабаром можуть запрацювати оптики. Столична влада просить власників цього бізнесу відновить обслуговування клієнтів.

Про це повідомляє КМДА.

Якщо оптики відкриються - у людей буде можливість придбати або замінити окуляри або лінзи. Для багатьох городян це запорука нормального життя і безпеки.

У додатку "Київ Цифровий" є карта бізнесу столиці, який зараз працює. Карта також доступна за посиланням.

Зазначимо, що ніч на 26 березня в Києві пройшла спокійно.

Працює інфраструктура міста: комунальники, транспортники, медики та рятувальники. Городянам надаються всі комунальні послуги.

У столиці працює комунальний транспорт. Для автомобільного сполучення лівого та правого берегів Києва працюватимуть сьогодні північний та Дарницькі Мости.

Працюють Продовольчі магазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси, Зоомагазини, міні-ярмарки та столичні ринки.

Нагадаємо, що українцям розповіли, як отримати соціальну допомогу під час війни.

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Київ