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У Києві можуть зупинити маршрутки: пасажири лізуть у бійку

Автор: Людмила Жукова

Вже в наступну суботу проїзд у маршрутках подорожчає через карантин. Але незабаром рух транспорту можуть і зовсім зупинити. Все через конфлікти пасажирів з поліцією.

Про це розповіли в Асоціації перевізників Києва та Київської області виданню "Сегодня".

"Зараз у Києві проводяться масові рейди по виявленню в маршрутках стоячих пасажирів. Водії намагаються не брати пасажирів більше, ніж належить. Через це виникають постійні конфлікти. Люди з зупинок навіть кидають камені в автобуси за те, що ті не зупинилися, – всі хочуть доїхати на роботу. На кінцевих зупинках пасажири лізуть у бійку з водіями й кричать, що самі будуть розбиратися з поліцією. Тобто ситуація дуже складна і напружена", – розповів Ігор Мойсеєнко, голова Асоціації перевізників Києва та Київської області.

Водії через цю ситуацію знаходяться на межі. Увечері п'яні компанії штурмують маршрутки й вимагають пускати їх. Цікаво, що штраф за велику кількість людей в транспорті буде платити сам водій, а не пасажир. Тому водії відмовляються працювати.

"Тільки з сьогоднішнього ранку складено 60 протоколів на водіїв маршруток. А один протокол – це штраф у розмірі 17 тисяч гривень. І він складається саме на водія. З цієї причини водії просто з'їжджають з маршрутів в парк і відмовляються працювати. Водій фізично не в змозі не пускати в салон пасажирів – це завдання поліції. Нехай ставлять на кожній зупинці поліцейського і він контролює кількість пасажирів у салоні", – повідомив Ігор Мойсєєнко.

Як ми раніше писали, у Києві через карантин транспортний колапс, а зневірені люди не можуть нікуди поїхати.

Також ми повідомляли, що в Києві планують провести рейди по маршруткам.

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