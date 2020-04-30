У Києві медики оголосили бойкот: надбавку за COVID-19 не видали, а зарплату урізали

У Києві медики міської лікарні №8 влаштували страйк після того, як не дочекалися обіцяної надбавки 300% за роботу з хворими коронавірусом пацієнтами.

Лікарі розповіли, що вчора також підтвердився позитивний тест на COVID-19 у двох співробітників лікарні, які контактували з 40 іншими колегами - тепер потенційно інфікованими.

Як йдеться у зверненні медиків, опублікованому на Facebook-сторінці пабліка "Життя Мінського масиву", за документами "коронавірус не приймають в цій лікарні і його там немає".

Ця лікарня знаходиться на другій лінії боротьби з пандемією, однак на практиці персонал регулярно контактує з хворими COVID-19. Стверджується, що за час карантину установа прийняла близько 150 осіб заражених коронавірусом.

Наголошується, що молодші медсестри та лікарі міської лікарні №8 "не тільки не отримали жодної копійки доплати за роботу в епідемію, але й отримали на 30-40% менші зарплати, ніж до епідемії. Через мед реформу, яка стартувала 1 квітня, після якої ставки та оклади всіх медпрацівників впали".

У підсумку медики двох відділень оголосили про відмову працювати в таких умовах і з такою оплатою - близько 5 тисяч гривень.

"Завтра ще кілька відділень готується страйкувати. Завтра закриється одна лікарня. Післязавтра їх приклад наслідують усі лікарні міста. А через тиждень плюнуть лікарі по всій країні", - йдеться в заяві.

Медики вимагають "гідну оплату всім лікарям".

Також вони виклали фото розрахункових листів зарплат без муніципальних надбавок медсестри і молодшої сестри за останній місяць в умовах щоденного контакту з коронавірусом.

У Києві медики лікарні, де приймають пацієнтів з коронавірусом, оголосили страйк через низькі зарплати (Фото: facebook.com/minskiymassiv)

Співробітники медустанови розповіли, що засобів індивідуального захисту від коронавірусу ніхто так і не отримав, хоча в лікарні за весь час було підтверджено близько 70 випадків захворювань COVID-19. Про це передає APnews.

Потім хворих переводили в спеціалізовані медустанови, але до тих пір, поки діагноз підтверджувався, вони перебували у міській клінічній лікарні №8.

Зараз лікарі вже повернулися до виконання своїх обов'язків і лікарня працює у штатному режимі.

У понеділок, 4 травня, в лікарню приїдуть чиновники КМДА для того, щоб вести діалог з медиками.

Медики київської лікарні №8 влаштували страйк із-за низької зарплати (Фото: apnews.com.ua)

Джерело видання "Обозреватель" в департаменті охорони здоров'я пояснило, що з 1 квітня усіма виплатами медикам займається НСЗУ.

"Якщо раніше Київ робив так звані муніципальні доплати медикам зі свого бюджету в розмірі 50% від окладу, то зараз ми не маємо на це права. Сесія вже проголосувала рішення виділяти медпрацівникам безповоротну допомогу. Це рішення має бути підписане. А поки медики отримали навіть менше, ніж раніше", - каже заступник мера.

Раніше повідомлялося, що 30 квітня під будівлею Кабінету міністрів у Києві поновилися акції протесту з вимогою послабити карантин в Україні.

Перед цим у різних містах пройшли протести через умови карантину - підприємці перекривали дороги в Хусті на Закарпатті, під Херсоном, пробивалися на ринки в Кам'янському Дніпропетровської області, протестували в Мелітополі під Запоріжжям і не тільки.

Нагадаємо також, що в Україні коронавірусом заразилися майже 2 тисячі медиків - у МОЗ зазначають, що причиною цього є зокрема недостатнє забезпечення персоналу необхідними засобами індивідуального захисту.