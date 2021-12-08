У Києві автівка в'їхала у сміттєвоз, поки водій бився з перехожим: відео незвичайної аварії

У Києві сталася незвична ДТП. Зокрема, легковик в'їхав у сміттєвоз, поки водій бився з перехожим.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Київ Оперативний".
Так, інцидент стався 8 грудня на вулиці Ревуцького.
"Летів водій Toyota. В один момент керманич влетів у велику калюжу і повністю облив перехожого. Той у відповідь вирішив стукнути по автівці. Водій миттєво вискочив і поліз у бійку із пішоходом", - йдеться у повідомленні.
Однак, коли водій вибіг з автівки, то вона покотилася і в’їхала у сміттєвоз.
У коментарях користувачі здивовані від вчинку водія.
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