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У Києві автівка в'їхала у сміттєвоз, поки водій бився з перехожим: відео незвичайної аварії

Автор: Тетяна Самарук

У Києві сталася незвична ДТП. Зокрема, легковик в'їхав у сміттєвоз, поки водій бився з перехожим.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

Так, інцидент стався 8 грудня на вулиці Ревуцького.

"Летів водій Toyota. В один момент керманич влетів у велику калюжу і повністю облив перехожого. Той у відповідь вирішив стукнути по автівці. Водій миттєво вискочив і поліз у бійку із пішоходом", - йдеться у повідомленні.

Однак, коли водій вибіг з автівки, то вона покотилася і в’їхала у сміттєвоз.

У коментарях користувачі здивовані від вчинку водія.

  • Карма бистро наздогнала;
  • Які злі люди;
  • Цікава ситуація. Невже не можна було мирно все вирішити;
  • Швидко ж нього карма наздогнала.

Раніше ми повідомляли, що під Кропивницьким школяр побив однокласницю на очах у всього класу.

Також ми писали, що у ресторані Києва двоє чоловіків влаштували бійку та поранили відвідувачів.

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ДТП