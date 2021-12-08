У Києві автівка в'їхала у сміттєвоз, поки водій бився з перехожим: відео незвичайної аварії

Так, інцидент стався 8 грудня на вулиці Ревуцького.

"Летів водій Toyota. В один момент керманич влетів у велику калюжу і повністю облив перехожого. Той у відповідь вирішив стукнути по автівці. Водій миттєво вискочив і поліз у бійку із пішоходом", - йдеться у повідомленні.

Однак, коли водій вибіг з автівки, то вона покотилася і в’їхала у сміттєвоз.

У коментарях користувачі здивовані від вчинку водія.