RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві маршрутник познущався над літньою жінкою: на це відео не можна спокійно дивитися

Автор: Світлана Мащенко

Водій маршрутки в Києві познущався над літньою жінкою, яка хотіла скористатися правом пільгового проїзду. Він мало того, що відмовив їй, так ще й вихопив пенсійне посвідчення і викинув його.

Про це повідомляє один зі столичних Telegram-каналів.

Інцидент трапився ввечері 19 листопада в маршрутці № 474, яка перевозить пасажирів від метро Харківська до Бортничів.

На знятих очевидцями кадрах видно, що водій відмовляється віддати жінці посвідчення. Пенсіонерка готова була заплатити, але маршрутник мовчки викинув документ у вікно.

Жінці довелося виходити на вулицю, щоб у темряві на дорозі шукати своє посвідчення.

Користувачі мережі страшно обурені, як діями маршрутника, так і тим, що інші пасажири не заступилися за літню людину. Ось що пишуть люди в коментарях:

  • Нехай з ним так само вчинять, коли він буде пенсіонером.
  • Урод, знайти і морду розколотити...
  • Чому ніхто з присутніх і слова не сказав?! Це дійсно страшно.
  • А обос*анці сиділи і знімали на камеру з засунутими в жо*и язиками.
  • Чому ніхто навіть не заступився? Чому у нас такий народ? Треба починати з себе ж! Так і живемо.
  • Страшно не те, що воно таке бидло, а що ніхто не заступився за бабусю.
  • Що за свинота, яка працює з людьми.

Нагадаємо, що у Львові маршрутник влаштував страшну ДТП. Він збив двох жінок на пішохідному переході, а одну з них проволочив до кінцевої зупинки - постраждала загинула.

Читайте РБК-Україна в Google News
маршрутчик