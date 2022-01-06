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У Києві маршрутник напав на пасажира через зауваження про куріння: обурливе відео

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Київ, Четвер 06 січня 2022 14:33
У Києві маршрутник напав на пасажира через зауваження про куріння: обурливе відео У Києві в маршрутці виник скандал (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в Дарницькому районі у маршрутному автобусі №545 виник конфлікт між пасажиром та водієм автотранспорту. Зокрема, все сталося нібито через те, що водій курив у салоні.

Про це повідомили в Telegram-каналі Дарниця Live.

Так, інцидент стався 29 грудня.

На відео видно, як водій кілька разів намагався вибити у чоловіка телефон та вимагав, щоб той покинув маршрутку.

"Після зауваження, яке я зробив водію з приводу прокуреного салону, він почав безупинно нецензурно висловлюватися на мою адресу, а також вчинив фізичні дії агресивного характеру. Під час діалогу з водієм я почав знімати відео, на що водій частково знизив кількість нецензурної лексики", – розповів пасажир.

Також, водій кілька разів намагався вдарити його та вибити телефон з рук.

Чоловік розповів, що у вересні 2021 року вже звертався зі скаргами на гарячу лінію через те, що водії палять у салонах автотранспорту на цьому маршруті.

Обережно! Відео містить нецензурну лексику, 18+!

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі маршрутник шокував містян "сліпою" їздою. Відео обурило мережу.

Також ми писали, що у Харкові водій тролейбуса здивувала незвичайним заняттям під час руху.

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