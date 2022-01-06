У Києві маршрутник напав на пасажира через зауваження про куріння: обурливе відео

У Києві в Дарницькому районі у маршрутному автобусі №545 виник конфлікт між пасажиром та водієм автотранспорту. Зокрема, все сталося нібито через те, що водій курив у салоні.

Про це повідомили в Telegram-каналі Дарниця Live .

Так, інцидент стався 29 грудня.

На відео видно, як водій кілька разів намагався вибити у чоловіка телефон та вимагав, щоб той покинув маршрутку.

"Після зауваження, яке я зробив водію з приводу прокуреного салону, він почав безупинно нецензурно висловлюватися на мою адресу, а також вчинив фізичні дії агресивного характеру. Під час діалогу з водієм я почав знімати відео, на що водій частково знизив кількість нецензурної лексики", – розповів пасажир.

Також, водій кілька разів намагався вдарити його та вибити телефон з рук.

Чоловік розповів, що у вересні 2021 року вже звертався зі скаргами на гарячу лінію через те, що водії палять у салонах автотранспорту на цьому маршруті.

Обережно! Відео містить нецензурну лексику, 18+!