У Києві люди зламали нову дорогу трактором, щоб не шуміли авто (відео)

У Києві мешканці відзначилися вандалізмом і псуванням держмайна
У Києві стався кричущий випадок. Місцеві жителі з допомогою техніки навмисно пошкодили свіжоукладену дорогу поруч з Совськими ставками. Дорогу відремонтували на початку літа, але місцевому населенню не сподобався активний рух авто в мікрорайоні.
Відео з актом вандалізму з'явилося на сторінці Київ Оперативний у Facebook. На кадрах видно, як экскватор-навантажувач ковшем ламає асфальт посеред дороги.
"2-3 місяці тому Київавтодор відремонтував дорогу на Совських ставках.
Сьогодні ж тут місцеві жителі навмисно пошкоджують її трактором, щоб через них не їздили машини, бо дуже шумить", - підписаний короткий відеоролик.
У Києві люди пошкодили дорогу трактором (відео: facebook.com/KyivOperativ)
Українці в коментарях розкритикували місцевих жителів за таке розв'язання проблем:
Совські ставки - група водойм на річці Совка, розташовані на території Голосіївського та Солом'янського районів. Найближча станція метро - "Деміївська". Зараз деякі ділянки біля ставків займають нові житлові комплекси.
Умовно вони розділені на "верхні" і "нижні" ставки. У літній період ставки є місцем відпочинку містян: верхні ставки використовуються для рибальства. У зимовий період ставки замерзають повністю.
Раніше ми писали, що в Києві чоловік помер через шлагбаум на пляжі. З'явилися подробиці НП на Русанівських садах і фото.
Також повідомлялося, що в Києві водії їздили по свіжоукладеному асфальту. Відео викликало гнів у мережі