У Києві водій влаштував моторошну ДТП зі "швидкою": відео прояснило багато чого

У Києві сталася страшна ДТП з каретою "швидкої допомоги" в неділю, 11 жовтня. Причиною аварії стало бажання одного з учасників дорожнього руху поганяти.

У мережі з'явилося відео НП, що сталася на Героїв Сталінграда (Оболонь), повідомляє dtp.kiev.ua.

Причиною аварії є те, що водій автомобіля марки Suzuki не поступився BMW. І останнє авто відлетіло в "швидку".

ДТП зі "швидкою" в Києві (фото: dtp.kiev.ua)

"На круговому русі водій Suzuki не пропустив BMW, який після удару врізався у "швидку". Постраждали обидва водії. На місці працює поліція і слідчо-оперативна група", - сказано в повідомленні.

У Києві сталася страшна ДТП зі "швидкою" (відео: dtp.kiev.ua)

У коментарях користувачі пишуть, що водії мчали з шаленою швидкістю.

"Судячи з того, що беха за 100 метрів від місця удару відлетіла - їхала вона вже точно не 50-70 - а набагато швидше, і, швидше за все, з'явилася в полі зору Сузукі вже, коли пізно було, або ж в повороті беха не втримала свою смугу і її винесло на Сузукі", - йдеться в коментарях.

ДТП зі "швидкою" в Києві (фото: dtp.kiev.ua)

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