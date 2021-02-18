У Києві кур'єри Glovo обурили мережу їздою по підземних переходах на мопедах

На відео видно, як кілька кур'єрів Glovo на мопедах спускаються сходами пішохідного переходу, щоб не об'їжджати по дорозі. Інцидент стався біля парку імені Пушкіна, який знаходиться поруч зі станцією метро "Шулявська".

"Якщо мене найближчим часом підріжуть десь у парку КПІ або Пушкіна, то це кур'єри Глово азійської зовнішності на мопедах. Один з них поводився досить агресивно, мені доводилося ховати телефон. Вони найчастіше їздять без номерів, але на відео видно один номер АЕ5796ОН", - написала дівчина.

Вона також розповіла, що вже звернулася в патрульну поліцію, де їй сказали написати заяву і чекати відповіді.

В компанії Glovo вже знають про цей інцидент і прокоментували ситуацію під постом Ольги.

"Добрий вечір! Дякую, що звернули нашу увагу. Ми вважаємо таку поведінку кур'єрів абсолютно неприйнятною. Кур'єри є незалежними суб'єктами, проте у кожного є власний рейтинг, на який можуть впливати користувачі, партнери і зазначені вами інциденти. При зниженні рейтингу кур'єра в додатку, він обов'язково буде відключений від платформи Glovo без можливості відновлення співпраці", - заявили в компанії.

Ользі також запропонували зв'язатися з компанією, щоб вона могла ідентифікувати кур'єрів.

Користувачі мережі також прокоментували відео. При цьому є люди, які нічого поганого в діях кур'єрів не бачать.