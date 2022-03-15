Де в Києві купити м'ясо, овочі та фрукти: адреси працюючих ринків

В Києві продовжують працювати продуктові ринки, де можна зробити необхідні покупки. Наразі відкритими лишаються близько 30 підприємств торгівлі.
Про це повідомили в КМДА.
Орієнтовний режим роботи із 10:00 до 15:00.
Адреси ринків:
Голосіївський район: ринок Одеський, просп. Ак. Глушкова, 32-38
Голосіївський район: ринок Володимирський, вул. Антоновича, 115
Голосіївський район: Теремки, вул. Лятошинського, 14
Голосіївський район: т/м Феофаніївський, вул. Академіка Заболотного, 48-А.
Дарницький район: ринок Дарницький, вул. Сормовська, 15
Дарницький район: Позняки (біля ринку), вул. Ревуцького, 12/1
Деснянський район: ринок Лісовий, вул. Миропільська, 2
Деснянський район: ринок Вигурівський, вул. Оноре де Бальзака, 94
Деснянський район: Полюс, просп. В. Маяковського, 17
Деснянський район: т/м Полюс, просп. В. Маяковського, 26
Деснянський район: Фермер, вул. Електротехнічна, 18
Деснянський район: Радосинь, вул. Драйзера, 8
Деснянський район: Дніпряночка, вул. Оноре де Бальзака, 94
Деснянський район: МАЯК - ринковий комплекс, просп. В. Маяковського, 75/2
Дніпровський район: Березняки, вул. І. Миколайчука, 4
Печерський район: ринок Печерський, пл. Печерська, 2
Печерський район: т/м Печерський, вул. М. Бойчука, 1/2
Подільський район: ринок Виноградар, просп. В. Порика, 2-А
Подільський район: ринок Житній (курятина, гарячі напої), вул. Верхній Вал, 16
Подільський район: ринок Мостицький, просп. Правди, 3-А
Святошинський район: ринок Борщагівський, вул. Зодчих, 58-А
Святошинський район: ринок Дніпро, б-р Кольцова, 12
Святошинський район: ринок Ілліс, вул. Чорнобильська, 16/80
Святошинський район: ринок Шлях, вул. Зодчих, 52-А
Солом'янський район: ринок Севастопольський, б-р Чоколівський, 5-7
Солом'янський район: ринок Солом'янський, вул. Солом’янська, 24
Солом'янський район: Відрадненський (міні-маркет на фасаді), б-р В. Гавела, 18
Також готовий до роботи Бессарабський ринок, запрошують охочих там працювати.
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