Де в Києві купити легальну ялинку: список ринків

У Києві лісову красуню, яка ліцензована, можна купити в певних місцях
Де придбати легальну новорічну ялинку - питання, яке хвилює більшість українців. Останнім часом люди стали звертати увагу на те, звідки привезено дерево і, чи легально воно вирубано. У столиці вже з'явилися новорічні ярмарки, де можна придбати лісову красуню. До 31 грудня по всьому Києву будуть працювати 97 ярмарків. На них і можна буде придбати легальне хвойне дерево з біркою. Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Список адрес ялинкових базарів по районах:
Голосіївський район:
- вулиця Ізюмська, 1
- вулиця Лятошинського, 14
- вулиця Академіка Заболотного, 48-А
- вулиця Маршала Конєва, 5
- вулиця Академіка Вільямса, 6-А
- вулиця Васильковськая, 11/11
У скільки обійдеться стіл на Новий рік 2020: експерти приголомшили прогнозом
Дарницький район:
- вулиця Архітектора Вербицького, 16
- вулиця Бориса Гмирі, 1
- вулиця Бориса Гмирі, 8
- вулиця Декабристів, 9
- вулиця Єлизавети Чавдар, 1
- вулиця Єлизавети Чавдар, 2
- вулиця Михайла Драгоманова, 1
- улицаМихаила Драгоманова, 5-7
- вулиця Олени Пчілки, 2
- вулиця Олександра Мишуги, 2
- вулиця Олександра Мишуги, 4
- вулиця Михайла Гришка, 1/2
- вулиця Срибнокольськая, 1/2
- вулиця Срибнокольськая, 5
- вулиця Срибнокольськая, 13
- вулиця Урлівська, 11/44-2
- вулиця Ялтинськая, 5-А
- вулиця Ялтинськая, 5-Б
- Дніпровська набережна (біля ТЦ 2Новус")
- перетин вулиць Ревуцького і Вишняківській
- перетин вулиць Анни Ахматової та просп Петра Григоренка
- перетин вулиць Тростянецької і Архітектора Вербицького (біля вулиці Тростянецької)
- перетин вулиць Урловській та Анни Ахматової
- проспект Петра Григоренка, 26
- проспект Петра Григоренка, 41
- Харьковськое шосе, 49
- Харьковськое шосе, 57
- Харьковськое шосе, 144
- перетин вулиць Анни Ахматової та Михайла Драгоманова
- вулиця Здолбунівська, 2
- вулиця Архітектора Вербицького, 28-А
Деснянський район:
- вулиця Теодора Драйзера, 21
- вулиця Градинська, 6
- проспект Володимира Маяковського, 15
- проспект Володимира Маяковського, 44
- проспект Володимира Маяковського, 97
Дніпровський район:
- бульвар Ігоря Шамо, 2/7
- вулиця Амвросія Бучми, 10
- улица Андрія Малишка, 4-А
- вулиця Івана Миколайчука, 9
- вулиця Миропільська, 25
- вулиця Митрополита Андрея Шептицького,1/2
- вулиця Празька, 1/35
- вулиця Райдужна, 4
- вулиця Регенераторная, 5-В
- вулиця Юрія Шумського, 1
- проспект Соборності, 2/1
- проспект Соборності, 4
- перетин вулиць Ентузіастів, 37 та бульвару Ігоря Шамо
- перетин вулиць Сулеймена Стальського і Курнатовського
- перетин вулиць Сулеймана Стальського та бульвару Перова
- перетин вулиць Івана Микитенка і Курнатовського
Оболонський район:
- вулиця Бережанська, 22
- вулиця Вишгородська, 44
- вулиця Героїв Дніпра, 30
- вулиця Героїв Дніпра, 32
- вулиця Героїв Дніпра, 34
- вулиця Івана Івашкевича, 6/8-А
- вулиця Йорданская, 17
- вулиця Маршала Малиновського, 3
- вулиця Маршала Малиновського, 12
- вулиця Маршала Малиновського,34
- вулиця Олександра Архипенка, 6-А
- площа Оболонська, 6 (локація № 1)
- площа Оболонська, 6 (локація № 2)
- площа Оболонська, 6 (локація № 3)
- проспект Героїв Сталінграда, 27
- проспект Героїв Сталінграда, 46
- Мінський проспект, 2
- проспект Оболонський, 1-Б
- проспект Маршала Рокоссовського, 3/4
Подільський район:
- вулиця Верхній Вал, 16
- вулиця Вишгородська, 45 (біля магазину "Варус")
- вулиця Вишгородська, 21/6
- вулиця Маршала Гречка, 18
- вулиця Світлицького, 30/20 (локація № 1)
- вулиця Світлицького, 30/20 (локація № 2)
- проспект Василя Порика, 2
- проспект Георгія Гонгадзе, 20
- проспект Правди, 39
- проспект Правди, 58 (ТЦ "Орнамент") (локація № 1)
- проспект Правди, 58 (ТЦ "Орнамент") (локація № 2)
- проспект Правди, 66 (локація № 1)
- проспект Правди, 66 (локація № 2)
- проспект Свободи, 2
- вулиця Івана Кавалерідзе, 1
- вулиця Юрія Кондратюка, 2
Солом'янський район:
- бульвар Чоколівський, 19-21
- вулиця Солом'янська, 39
- бульвар Чоколівський, 22