Де в Києві купити легальну ялинку: список ринків

Де придбати легальну новорічну ялинку - питання, яке хвилює більшість українців. Останнім часом люди стали звертати увагу на те, звідки привезено дерево і, чи легально воно вирубано. У столиці вже з'явилися новорічні ярмарки, де можна придбати лісову красуню. До 31 грудня по всьому Києву будуть працювати 97 ярмарків. На них і можна буде придбати легальне хвойне дерево з біркою. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Список адрес ялинкових базарів по районах:

Голосіївський район:

вулиця Ізюмська, 1

вулиця Лятошинського, 14

вулиця Академіка Заболотного, 48-А

вулиця Маршала Конєва, 5

вулиця Академіка Вільямса, 6-А

вулиця Васильковськая, 11/11

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Дарницький район:

вулиця Архітектора Вербицького, 16

вулиця Бориса Гмирі, 1

вулиця Бориса Гмирі, 8

вулиця Декабристів, 9

вулиця Єлизавети Чавдар, 1

вулиця Єлизавети Чавдар, 2

вулиця Михайла Драгоманова, 1

улицаМихаила Драгоманова, 5-7

вулиця Олени Пчілки, 2

вулиця Олександра Мишуги, 2

вулиця Олександра Мишуги, 4

вулиця Михайла Гришка, 1/2

вулиця Срибнокольськая, 1/2

вулиця Срибнокольськая, 5

вулиця Срибнокольськая, 13

вулиця Урлівська, 11/44-2

вулиця Ялтинськая, 5-А

вулиця Ялтинськая, 5-Б

Дніпровська набережна (біля ТЦ 2Новус")

перетин вулиць Ревуцького і Вишняківській

перетин вулиць Анни Ахматової та просп Петра Григоренка

перетин вулиць Тростянецької і Архітектора Вербицького (біля вулиці Тростянецької)

перетин вулиць Урловській та Анни Ахматової

проспект Петра Григоренка, 26

проспект Петра Григоренка, 41

Харьковськое шосе, 49

Харьковськое шосе, 57

Харьковськое шосе, 144

перетин вулиць Анни Ахматової та Михайла Драгоманова

вулиця Здолбунівська, 2

вулиця Архітектора Вербицького, 28-А

Деснянський район:

вулиця Теодора Драйзера, 21

вулиця Градинська, 6

проспект Володимира Маяковського, 15

проспект Володимира Маяковського, 44

проспект Володимира Маяковського, 97

Дніпровський район:

бульвар Ігоря Шамо, 2/7

вулиця Амвросія Бучми, 10

улица Андрія Малишка, 4-А

вулиця Івана Миколайчука, 9

вулиця Миропільська, 25

вулиця Митрополита Андрея Шептицького,1/2

вулиця Празька, 1/35

вулиця Райдужна, 4

вулиця Регенераторная, 5-В

вулиця Юрія Шумського, 1

проспект Соборності, 2/1

проспект Соборності, 4

перетин вулиць Ентузіастів, 37 та бульвару Ігоря Шамо

перетин вулиць Сулеймена Стальського і Курнатовського

перетин вулиць Сулеймана Стальського та бульвару Перова

перетин вулиць Івана Микитенка і Курнатовського

Оболонський район:

вулиця Бережанська, 22

вулиця Вишгородська, 44

вулиця Героїв Дніпра, 30

вулиця Героїв Дніпра, 32

вулиця Героїв Дніпра, 34

вулиця Івана Івашкевича, 6/8-А

вулиця Йорданская, 17

вулиця Маршала Малиновського, 3

вулиця Маршала Малиновського, 12

вулиця Маршала Малиновського,34

вулиця Олександра Архипенка, 6-А

площа Оболонська, 6 (локація № 1)

площа Оболонська, 6 (локація № 2)

площа Оболонська, 6 (локація № 3)

проспект Героїв Сталінграда, 27

проспект Героїв Сталінграда, 46

Мінський проспект, 2

проспект Оболонський, 1-Б

проспект Маршала Рокоссовського, 3/4

Подільський район:

вулиця Верхній Вал, 16

вулиця Вишгородська, 45 (біля магазину "Варус")

вулиця Вишгородська, 21/6

вулиця Маршала Гречка, 18

вулиця Світлицького, 30/20 (локація № 1)

вулиця Світлицького, 30/20 (локація № 2)

проспект Василя Порика, 2

проспект Георгія Гонгадзе, 20

проспект Правди, 39

проспект Правди, 58 (ТЦ "Орнамент") (локація № 1)

проспект Правди, 58 (ТЦ "Орнамент") (локація № 2)

проспект Правди, 66 (локація № 1)

проспект Правди, 66 (локація № 2)

проспект Свободи, 2

вулиця Івана Кавалерідзе, 1

вулиця Юрія Кондратюка, 2

Солом'янський район: