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Де в Києві купити легальну ялинку: список ринків

STYLERЖиття    21.12.2019 - 14:08
Де в Києві купити легальну ялинку: список ринків
Новорічна ялинка в Києві (Колаж РБК-Україна)

У Києві лісову красуню, яка ліцензована, можна купити в певних місцях

Де придбати легальну новорічну ялинку - питання, яке хвилює більшість українців. Останнім часом люди стали звертати увагу на те, звідки привезено дерево і, чи легально воно вирубано. У столиці вже з'явилися новорічні ярмарки, де можна придбати лісову красуню. До 31 грудня по всьому Києву будуть працювати 97 ярмарків. На них і можна буде придбати легальне хвойне дерево з біркою. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Список адрес ялинкових базарів по районах:

Голосіївський район:

  • вулиця Ізюмська, 1
  • вулиця Лятошинського, 14
  • вулиця Академіка Заболотного, 48-А
  • вулиця Маршала Конєва, 5
  • вулиця Академіка Вільямса, 6-А
  • вулиця Васильковськая, 11/11

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Дарницький район:

  • вулиця Архітектора Вербицького, 16
  • вулиця Бориса Гмирі, 1
  • вулиця Бориса Гмирі, 8
  • вулиця Декабристів, 9
  • вулиця Єлизавети Чавдар, 1
  • вулиця Єлизавети Чавдар, 2
  • вулиця Михайла Драгоманова, 1
  • улицаМихаила Драгоманова, 5-7
  • вулиця Олени Пчілки, 2
  • вулиця Олександра Мишуги, 2
  • вулиця Олександра Мишуги, 4
  • вулиця Михайла Гришка, 1/2
  • вулиця Срибнокольськая, 1/2
  • вулиця Срибнокольськая, 5
  • вулиця Срибнокольськая, 13
  • вулиця Урлівська, 11/44-2
  • вулиця Ялтинськая, 5-А
  • вулиця Ялтинськая, 5-Б
  • Дніпровська набережна (біля ТЦ 2Новус")
  • перетин вулиць Ревуцького і Вишняківській
  • перетин вулиць Анни Ахматової та просп Петра Григоренка
  • перетин вулиць Тростянецької і Архітектора Вербицького (біля вулиці Тростянецької)
  • перетин вулиць Урловській та Анни Ахматової
  • проспект Петра Григоренка, 26
  • проспект Петра Григоренка, 41
  • Харьковськое шосе, 49
  • Харьковськое шосе, 57
  • Харьковськое шосе, 144
  • перетин вулиць Анни Ахматової та Михайла Драгоманова
  • вулиця Здолбунівська, 2
  • вулиця Архітектора Вербицького, 28-А

Деснянський район:

  • вулиця Теодора Драйзера, 21
  • вулиця Градинська, 6
  • проспект Володимира Маяковського, 15
  • проспект Володимира Маяковського, 44
  • проспект Володимира Маяковського, 97

Дніпровський район:

  • бульвар Ігоря Шамо, 2/7
  • вулиця Амвросія Бучми, 10
  • улица Андрія Малишка, 4-А
  • вулиця Івана Миколайчука, 9
  • вулиця Миропільська, 25
  • вулиця Митрополита Андрея Шептицького,1/2
  • вулиця Празька, 1/35
  • вулиця Райдужна, 4
  • вулиця Регенераторная, 5-В
  • вулиця Юрія Шумського, 1
  • проспект Соборності, 2/1
  • проспект Соборності, 4
  • перетин вулиць Ентузіастів, 37 та бульвару Ігоря Шамо
  • перетин вулиць Сулеймена Стальського і Курнатовського
  • перетин вулиць Сулеймана Стальського та бульвару Перова
  • перетин вулиць Івана Микитенка і Курнатовського

Оболонський район:

  • вулиця Бережанська, 22
  • вулиця Вишгородська, 44
  • вулиця Героїв Дніпра, 30
  • вулиця Героїв Дніпра, 32
  • вулиця Героїв Дніпра, 34
  • вулиця Івана Івашкевича, 6/8-А
  • вулиця Йорданская, 17
  • вулиця Маршала Малиновського, 3
  • вулиця Маршала Малиновського, 12
  • вулиця Маршала Малиновського,34
  • вулиця Олександра Архипенка, 6-А
  • площа Оболонська, 6 (локація № 1)
  • площа Оболонська, 6 (локація № 2)
  • площа Оболонська, 6 (локація № 3)
  • проспект Героїв Сталінграда, 27
  • проспект Героїв Сталінграда, 46
  • Мінський проспект, 2
  • проспект Оболонський, 1-Б
  • проспект Маршала Рокоссовського, 3/4

Подільський район:

  • вулиця Верхній Вал, 16
  • вулиця Вишгородська, 45 (біля магазину "Варус")
  • вулиця Вишгородська, 21/6
  • вулиця Маршала Гречка, 18
  • вулиця Світлицького, 30/20 (локація № 1)
  • вулиця Світлицького, 30/20 (локація № 2)
  • проспект Василя Порика, 2
  • проспект Георгія Гонгадзе, 20
  • проспект Правди, 39
  • проспект Правди, 58 (ТЦ "Орнамент") (локація № 1)
  • проспект Правди, 58 (ТЦ "Орнамент") (локація № 2)
  • проспект Правди, 66 (локація № 1)
  • проспект Правди, 66 (локація № 2)
  • проспект Свободи, 2
  • вулиця Івана Кавалерідзе, 1
  • вулиця Юрія Кондратюка, 2

Солом'янський район:

  • бульвар Чоколівський, 19-21
  • вулиця Солом'янська, 39
  • бульвар Чоколівський, 22

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