У Києві через коронавірус посилять протиепідемічні заходи: що відомо

Коронавірус змушує вживати термінових заходів для забезпечення громадянам спокійного та розміреного життя. Тому міська державна адміністрація Києва почала проводити дезінфекції житлових будинків, наземного транспорту та метрополітену. Про це у соцмережі Facebook поінформував Микола Поворозник.

Перший заступник голови КМДА повідомив про посилення протиепідемічних заходів у столиці. "Дав окремі доручення щодо санітарної обробки та дезінфекції рухомого складу на кінцевих зупинках маршрутів комунального транспорту. Це стосується і метрополітену, і наземного транспорту", - написав він.

Також зазначається, що доручено забезпечити проведення дезінфекції ліфтових кабін, сходових кліток та під'їздів житлових будинків.

Коронавірус 2020 (фото: facebook.com/povoroznyk.m)

Користувачі поставилися до такої заяви з недовірливістю, вирішивши попутно задати багатьом українцям питання:

Мені просто цікаво, хто буде обробляти в житлових будинках і що?

А Кабмін на виконання доручення гроші виділив?

Коронавірус 2020 (фото: facebook.com/povoroznyk.m)

Нагадаємо, що українка з Китаю розповіла про ситуацію з коронавірусом. За її словами, епідемія піде на спад.

Також ми писали, що відомий актор Том Хенкс захворів коронавірусом.