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У Києві від коронавірусу померла вакцинована жінка: що відомо

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Київ, Середа 11 серпня 2021 07:04
У Києві від коронавірусу померла вакцинована жінка: що відомо Колаж РБК-Україна: у Києві померла від коронавірусу жінка, яку вакцинували
Автор: Володимир Костирін

У Києві в реанімації померла від COVID-19 жінка через кілька днів після отримання першої дози щеплення препаратом Moderna. За даними медиків, дозу вакцини вона отримала в день, коли у неї проявилися симптоми коронавірусної хвороби.

Про це розповів керівник Національної медичної палати України Сергій Кравченко, передає APnews.

Посилаючись на розповідь лікарів інфекційного відділення Київської міської лікарні №4 він повідомив, що 50-річна пацієнтка потрапила в цей медзаклад через кілька днів після уколу, зробленого їй 5 серпня. Перед цим, 1 серпня, мешканка столиці повернулася до України з Туреччини.

"Є летальний випадок, який збігся за часом з вакцинацією вакциною Moderna, яка не зареєстрована в Україні та завезена в країну як незареєстрований препарат", - говорить Кравченко.

При цьому він зазначив, що жінка найімовірніше заразилася на COVID-19 ще до вакцинації, відповідно препарат тут ні до чого. Хоча тут теж є важливий нюанс, адже перед введенням пацієнту вакцини згідно з наказом МОЗ №595 повинен проводитися медичний огляд.

Кравченко вважає, що жінці зробили укол в продромальний період, тобто вже при наявності інфекції, але коли відсутні клінічні прояви.

Як в Україні вакцинують препаратом Moderna

В Україні згідно з розподілом МОЗ дози вакцини Moderna використовуються виключно для першого щеплення. Для другого уколу препарат повинен надійти в медустанови після 16 серпня.

Днями в Департаменті охорони здоров'я КМДА зауважили, що нині в столиці немає проблем з щепленнями другою дозою. Так, ревакцинація триває препаратами AstraZeneca, CoronaVac / Sinovac Biotech, Cominarty / Pfizer-BioNTech.

Додамо, що 5 серпня американська компанія Moderna заявила, що тим, хто пройшов повний курс вакцинації, необхідно буде через пів року зробити третє щеплення від коронавірусу - оскільки це зможе забезпечити імунітет від нових штамів.

Нагадаємо також, що перед цим в Moderna заявили, що їх вакцина від COVID-19 ефективна приблизно на 93% через 6 місяців після другої дози.

Раніше ми писали про те, що на початку липня під Вінницею помер 47-річний чоловік після вакцинації від коронавірусу препаратом Comirnaty від Pfizer / BioNTech. Трагічний випадок стався через кілька годин після щеплення. Пізніше з'ясувалося, що у вакцинованого чоловіка були проблеми з серцем. Так, в обласному департаменті охорони здоров'я вважають, що це могло стати причиною смерті.

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Київ Коронавірус Вакцинація Вакцина від коронавірусу
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