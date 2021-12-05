RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві від коронавірусу помер знаменитий український композитор і музикант

Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 5 грудня, від коронавірусу помер відомий український композитор і музикант - мультиінструменталіст Данило Перцов. Йому було всього 48 років.

Про смерть Перцова повідомляє у Facebook-групі "Хорея Козацька".

"Наш друг, колега і брат Данило Перцов відійшов нині в інший світ! Прощай, дорогий Данило! Прости і прощай! Ми тебе дуже любимо!" - йдеться в повідомленні.

Нещодавно музикант потрапив до реанімації Київської клінічної лікарні №12. При цьому він знаходився на кисневому концентраті через те, що було 85% ураження легень.

За словами лідера гурту "Хорея Козацька" Тараса Компаніченка, на коронавірус захворіла і мама Перцова, але вона лікувалася вдома.

Данило Перцов (фото: facebook.com/taras.kompanichenko)

Перцов народився в Києві в родині відомих художників-графіків. Початкову освіту здобув у Київській спеціалізованій музичній школі імені Лисенка, де факультативно займався композицією в класі Пацукевича.

У 1992 році відбувся творчий дебют композитора на фестивалі "Прем'єри сезону", де прозвучав твір "Кондукт Бабиного Яру" у виконанні ансамблю "Київська камерата" під керівництвом В.Сіренка.

У 1992-1998 роках навчався в Київській консерваторії. З 2005 року почав грати в гурті "Хорея Козацька" під керівництвом Тараса Компаніченка.

Нагадаємо, помер легендарний тренер луганської "Зорі" Герман Зонін.

Ми також писали про те, що від коронавірусу помер знаменитий український актор Георгій Морозюк.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київпреступления