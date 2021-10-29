У Києві від коронавірусу майже в один день померла пара відомих письменників

"Дуже сумна звістка. З життя пішла неймовірна пара, і одні з найбільш працьовитих письменників Тимур і Олена Литовченко. Проклятий ковид забрав їх життя майже в один день", - сказано в повідомленні.

Тимур і Олена Литовченко

Тимур Литовченко

Український письменник-фантаст, журналіст, член Національної Спілки письменників, член Національної спілки журналістів. Писав фантастику в різних жанрах, від науково-популярної до містики та жахів.

Народився 4 січня 1963 року в Києві. Видавався також під псевдонімом Андрій Давидов. Закінчив Київський політехнічний інститут і 10 років працював у конструкторському бюро. А потім почав друкуватися в журналах з невеликими розповідями. У 1990-х почав працювати кореспондентом, потім став редактором.

У 2000-х роках попрацював у "Голосі Донбасу", "Дзеркалі тижня", "Хрещатик", "ПІК", журналі "Роботодавець", "Аргументи та факти" і головним редактором онлайн-журналу для автомобілістів.

Володар безлічі літературних премій і нагород. Випустив понад 15 книг і збірок у жанрі фантастики, також писав історичні твори.

Помер у Києві від коронавірусу 29 жовтня 2021 року.

Олена Литовченко

Народилася 1 травня 1963 року в Ташкенті в родині льотчика. Дитинство і юність через роботу батька провела в різних містах і країнах.

Закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю інженер-металург. Там познайомилася з майбутнім чоловіком.

В юності почала писати вірші, а в студентські роки публікувала свої короткі оповідання в жанрі фантастики. Разом з чоловіком почала писати історичну прозу, а потім і фантастичні романи.

Також публікувалася окремо - цикл оповідань про домашніх тварин. Володарка багатьох нагород і премій в літературній сфері.

Померла від коронавірусу в Києві 28 жовтня 2021 року.