У Києві "копи" врятували жінку від страшної смерті (відео)

У Києві жінка наважилася на страшний крок, але поліцейські їй завадили
У Києві поліцейським вдалося врятувати жінку, яка вирішила покінчити життя самогубством.
Трагедія ледь не сталася в багатоповерхівці на "Осокорках" (Дарницький район). Жінка перелізла через перила балкона і мала намір стрибнути. Це побачили люди і зателефонували на лінію "102".
На кадрах видно, що жінка деякий час стоїть на якийсь опорі зовні балкона, але потім туди вибігає співробітник поліції і тримає її. Потім до нього приєднується інший "коп".
"Увага! Відео 18+. Тільки що на Вишняківській жінка намагалася покінчити з життям. На щастя, поліцейські встигли вчасно і зняли її з висоти", - підписані кадри.
У Києві поліцейські врятували жінку (відео: facebook.com/KyivOperativ)
У мережі українці обурюються, що потенційна самогубиця насправді розігрувала спектакль, щоб привернути до себе увагу:
До речі, не так давно поліцейський йшов з роботи в Києві і врятував від нападу неадеквата кількох жінок.
Раніше ми писали також, що у Києві сталося жахливе самогубство. 29-річна жінка вистрибнула з вікна зі своєю шестирічною дочкою. Обидві загинули на місці, а в квартирі жахлива антисанітарія.
Також повідомлялося, що у центрі Києві повісився 21-річний нацгвардієць.