У Києві "копи" побили підлітків через музику на вулиці (відео)

У Києві співробітники поліції затримали і побили підлітків через те, що вони слухали музику на вулиці. Очевидці кажуть, що молоді люди заважали чоловікові, який косив траву.
Про це повідомляє Telegram-канал "Україна в шоці".
Між чоловіком і підлітками спочатку сталася словесна перепалка. Потім він відібрав у хлопців колонку і сумку і закрив все це в машині до приїзду співробітників поліції.
Що було далі невідомо, але перехожі зняли на відео, як поліцейський жорстко поводиться із затриманим підлітком.
Користувачі мережі прокоментували інцидент.
Нагадаємо, у Дніпрі поліцейські жорстко скрутили хлопця без маски. У нього струс мозку.
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