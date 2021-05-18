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У Києві "копи" побили підлітків через музику на вулиці (відео)

Автор: Styler

У Києві співробітники поліції затримали і побили підлітків через те, що вони слухали музику на вулиці. Очевидці кажуть, що молоді люди заважали чоловікові, який косив траву.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна в шоці".

Між чоловіком і підлітками спочатку сталася словесна перепалка. Потім він відібрав у хлопців колонку і сумку і закрив все це в машині до приїзду співробітників поліції.

Що було далі невідомо, але перехожі зняли на відео, як поліцейський жорстко поводиться із затриманим підлітком.

Користувачі мережі прокоментували інцидент.

  • Забули сказати, що перш ніж чоловік відібрав колонку, він попросив їх вимкнути музику, але молодь відповіла: "газонокосаря ми ще не ї**ли"
  • Класно вони оновили поліцію, а що змінилося?
  • Молокососи винні;
  • Вони може і винні, але дії поліції перебільшені;
  • Правильно, бо нєх*р шуміти, ось так і потрібно поводитись, тому що тільки так настане порядок;
  • Занадто довгі язики у цих малих;
  • Чому поліція дозволяє себе так вести з підлітками? Чому вони взагалі дозволяють собі підіймати руку?
  • Та жах взагалі, занадто багато собі дозволяють, сподіваюся батьки цього хлопчика подадуть в суд на цього поліцейського;
  • Перебільшення посадових обов'язків.

Нагадаємо, у Дніпрі поліцейські жорстко скрутили хлопця без маски. У нього струс мозку.

Ми також писали про те, що в Дніпрі п'яний підліток розгромив нову алею в центрі міста.

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