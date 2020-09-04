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У Києві "коп" з пістолетом Януковича продавав наркотики: з'явилося відео затримання

Автор: Володимир Костирін

Поліцейський чинив опір при затриманні та намагався позбутися доказів

У Києві затримали поліцейського за торгівлю наркотиками, і в ході обшуків виявили у нього вдома нагородний пістолет екс-президента Віктора Януковича, який раніше отримав зброю в подарунок від колишнього міністра оборони Олександра Кузьмука.

Як повідомило "РБК-Україна" джерело в правоохоронних органах, затриманого "копа" звуть Михайло Кавун.

Столична прокуратура задокументувала щодо цього поліцейського-порушника 3 факти продажу амфетаміну та МДМА (метилендіоксиметамфетамін).

Операцію із затримання "на гарячому" провели 3 вересня: 30-річний співробітник слідчого відділу одного з райуправлінь поліції Києва продав агента під прикриттям близько 40 г кокаїну за 70 тисяч гривень.

Речниця прокуратури Києва Надія Максимець зазначила у своєму Facebook, що під час затримання "коп" чинив опір та намагався позбутися доказів.

Також вона опублікувала відео затримання.

Відео: У Києві затримали поліцейського-наркодилера з пістолетом Януковича

Поліцейського викрили у продажу наркотиків в ході спільної операції столичної прокуратури, ДБР та ДВБ Нацполіції.

У нього вдома, у службовому кабінеті та авто в ході обшуків вилучили значну кількість наркотиків, зброю і понад тисячі боєприпасів.

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Звідки у поліцейського наркотичні речовини та боєприпаси, і як до нього потрапив "пістолет Януковича" наразі встановлює слідство.

Затриманому повідомлено про підозру. "Копа" збираються усунути від роботи. За збут наркотиків йому загрожує від 9 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

У Києві біля поліцейського-наркодилера знайшли пістолет Януковича (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що в червні під Дніпром розформували поліцейський відділок через торгівлю наркотиками з боку працівників правоохоронних органів.

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