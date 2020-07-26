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У Києві "коп" на Infinity напав на людей: подробиці інциденту

Київ, Неділя 26 липня 2020 21:27
У Києві "коп" на Infinity напав на людей: подробиці інциденту
Поліцейський напав на людей в Києві (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Столичний поліцейський на Infinity напав на людей

У Києві співробітник поліції Олександр Бистров став учасником "розборок" на дорозі. Молодий чоловік перебував за кермом автомобіля Infinity. При цьому він їхав по смузі громадського транспорту і напав на людей з балончиком.

Також у хлопця 1992 року народження знайшли зброю. Відзначається, що Бистров є співробітником Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції. Про це йдеться в розслідуванні "Bihus.info".

Поліцейський напав на людей в Києві (відео: YouTube)

На іншого водія поліцейський напав з газовим балончиком Sabre, який заборонений для використання проти людей. При цьому поліцейські, які зупинили "інфініті" за рух смугою громадського транспорту, не оштрафували Бистрова.

Він їздить на Infinity Q50 2018 року випуску. При цьому дане авто ніде не зареєстровано, ні в сервісному центрі МВС, ні в будь-якому іншому реєстрі. Також воно не значиться в декларації про доходи.

В ході журналістського розслідування з'ясувалося, що поліцейський не тільки їздить на дорогому авто, але і живе в новому ЖК, де у нього квартира на 100 квадратних метрів. При цьому в даному ЖК1 квадратний метр стартує від 60 тисяч гривень. Але поліцейський купив її за 700 тисяч гривень.

Водночас автомобіль і гараж в даному ЖК належать матері Бистрова, яка є пенсіонеркою з податкової. У жінки є ще один Infinity, на якій Бистров теж їздить. Також мама подарувала синові ще 2 мільйони гривень.

Раніше ми писали про історії резонансного фото, коли вчителька у вишиванці вийшла проти "копа" з палицею.

Нагадаємо, жертва "копів" з Кагарлика розповіла про загрози своїй молодшій сестрі.

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