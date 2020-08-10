У Києві компанія з утилізації вивозила небезпечні медичні відходи просто на звалище

У Києві компанія, яка спеціалізується на утилізації небезпечних медичних і біологічних відходах, вивозила медичні маски, шприци, голки, рукавички і халати на стихійні звалища і звичайні полігони твердих побутових відходів за місто.

При цьому ці відходи повинні були спалюватися, а не просто так викидатися. Серед відходів були також відходи медичних установ Києва, в тому числі з інфекційних відділень. Про це повідомляє прокуратура міста Києва на своїй сторінці в Facebook.

У Києві компанія вивозила медичні відходи на звалище (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Правоохоронцям вдалося задокументувати вивезення медичних відходів вантажним автомобілем на один з таких полігонів в Київській області. Наразі встановлюються всі обставини злочину, а також особи, які до нього причетні.

У Києві компанія вивозила медичні відходи на звалище (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Нагадаємо, у Харкові помітили аномальне нашестя лелек на міському звалищі. Очевидці незвичайного явища зняли все на відео і виклали його в мережу. На кадрах, зроблених з вікна автомобіля, спочатку з'являються кілька лелек, а потім далеко видно десятки, а то і сотні птахів.

При цьому поява величезної кількості лелек на звалищі виглядає тим більш дивно, оскільки основна їжа лелек - це дрібні хребетні і різні безхребетні тварини.

Раніше під Києвом півдня горіло сміттєзвалище, і у людей почалися проблеми з диханням.