У Києві побили ветерана АТО з ЛГБТ-спільноти: подробиці інциденту (фото)

У Києві побили ветерана АТО з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, екс-добровольця батальйону "Донбас" Віктора Пилипенка з позивним "Француз". Напад стався біля Стіни пам'яті на Михайлівській площі 29 серпня під час заходів, присвячених Іловайській трагедії. Про це розповів сам потерпілий на своїй Facebook-сторінці.

Колишній учасник бойових дій на Донбасі, який є відкритим представником ЛГБТ-спільноти та активістом, в той день спілкувався з іншим ветераном, інвалідом війни та його дружиною навпроти фотографій загиблих бійців, коли відчув удар ззаду в потилицю.

Віктор Пилипенко (фото: facebook.com/viktor.pylypenko.96)

"В перші секунди, пам'ятаю, навіть не було ані болю, ані злості, тільки цікавість - хто це міг бути? Ним виявився колишній товариш по службі, не побратим. Просто людина, яка поставила свою сексуальну гомофобну агресію до представників не гетеро орієнтації вище за військове братство", - розповів Пилипенко.

За його словами, нападу передували погрози і образи в мережі в особистих повідомленнях від "іншого гомофоба про те, що я "помилка", що я "не народ", якому присягають військові, ніби я - мавпа".

Пилипенко дивується, чим він міг кому-небудь "перейти дорогу".

У Києві побили ветерана АТО - відкритого гея (фото: facebook.com/viktor.pylypenko.96)

"Тим, що вийшов у футболці зі своїм шевроном, який носив всю війну, на Марш Рівності вимагати своє право на сім'ю, право мати дітей і жити щасливим життям, щоб на мене і мого майбутнього чоловіка не нападали і не погрожували гомофоби?" - припускає він.

Так, Пилипенко, який відправився на фронт на Донбасі в 2014 році і служив до 2016 року в лавах добровольчого батальйону, зробив камінг-аут ще в 2018 році, а в 2019-му відкрито закликав інших військових нетрадиційної сексуальної орієнтації приєднатися до ЛГБТ-маршу у Києві у червні.

Віктор Пилипенко (фото: facebook.com/viktor.pylypenko.96)

"Дуже гидко на душі. Я плакав після цього заходу. Не від побоїв, а від цієї ненависті, яку відчув, що нападник вклав у той удар в мою спину", - написав Пилипенко.

Колишній військовий розповів, що нападник спочатку викрикував образи, а після того, як Пилипенко запропонував відійти в сторону від Стіни пам'яті, той без зайвих слів почав бити по обличчю кулаками. Інші ветерани їх відтягли. Постраждалий написав заяву в поліцію і пройшов обстеження у лікаря - у нього були забої м'яких тканин голови, передає Hromadske.ua.

"Зробив рентген, зняв побиття за напрямом поліції. Склали протокол. Написав заяву - злочин на ґрунті ненависті через мою орієнтацію", - розповів він.

У Моніторингової місії ООН з прав людини засудили такий напад і назвали його неприпустимим, а також закликали поліцію "провести ефективне розслідування і припинити безкарність за злочини на ґрунті сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності".

Фото: скрін facebook.com/UNHumanRightsUkraine

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