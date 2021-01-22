У Києві побили трьох журналістів: постраждалі у лікарні

У Києві пізно увечері 21 січня напали на трьох журналістів, які поверталися додому. Інцидент стався в Печерському районі столиці, на вулиці Коновальця.

Як розповіли в коментарі для РБК-Україна представники МВС, увечері в четвер було отримано повідомлення про подію на вулиці Коновальця. На місце прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Було встановлено, що у дворах між трьома журналістами та невідомою групою осіб з шести осіб виник конфлікт. Невідомі зловмисники завдали тілесні ушкодження представникам ЗМІ та зникли в невідомому напрямку.

Як повідомили потерпілі, напад не був пов'язаний з професійною діяльністю, конфлікт виник на побутовому ґрунті.

Двоє постраждалих написали заяву в поліцію про правопорушення і звернулися до медиків за допомогою, журналістів госпіталізували в найближчу лікарню. Лікарі діагностували у постраждалих забої, садна, підозрюють навіть закриту черепно-мозкову травму.

Поліція відкрила два кримінальних провадження за даним фактом – по 1 ч. ст. 125 КК України – Умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень. Максимальне покарання за цією статтею – до 12 місяців виправних робіт.

На цей момент встановлюються всі деталі події та ведеться пошук винуватців.

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