У Києві побили до смерті безхатченка біля Байкового кладовища

Зловмисників вдалося оперативно затримати. Їм загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Тіло загиблого виявив перехожий, який зателефонував правоохоронцям і повідомив про жахливу знахідку. На місце виїхали слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції та патрульні.

Незабаром стали відомі обставини злочину.

"Виявилося, що потерпілий мешкав неподалік від місця події, де облаштував собі тимчасове житло. Напередодні інциденту між потерпілим та його знайомими, які перебували напідпитку, стався конфлікт і бійка. Чоловіки побили безхатченка, залишили його та втекли", - розповів начальник слідчого відділу Голосіївського управління поліції Максим Бондаренко.

Правоохоронці встановили місцезнаходження зловмисників та затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Фігурантами справи виявилися двоє братів - вони уродженці Донецької області, 1997 і 1994 народження, раніше не судимі.

Чоловікам вже повідомили про підозру (ч. 2 ст. 121 КК - умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого)

Правоохоронці звернулися до райсуду з клопотанням про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У Києві двоє братів побили безхатченка до смерті (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)