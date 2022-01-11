У Києві побили і пограбували ведучого Андрія Куликова (відео, фото)

У Києві грабіжники напали на Андрія Куликова, відомого теле- і радіоведучого, журналіста, редактора та актора. Зловмисники побили його і відібрали телефон, гроші та банківську картку, а потім ще й вибили пін-код з неї, щоб зняти кошти з рахунку. Потерпілий звернувся до правоохоронців, і злочинці були затримані.

Про це передали в прес-службі поліції Києва.

Інцидент стався недалеко від політехнічного інституту, біля центрального РАГСу на проспекті Перемоги в Шевченківському районі столиці рано вранці, близько половини шостого.

Як розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Олег Ромаскевич, співробітники карного розшуку і бійці полку поліції особливого призначення № 1 протягом декількох годин встановили місцезнаходження двох грабіжників і виявили їх в одному з хостелів столиці. Зараз перевіряються дані про причетність ще 2 чоловіків стосовно грабежу.

Затримані - раніше судимий за пограбування, крадіжки і незаконний обіг наркотиків 23-річний уродженець Миколаївської області, і 23-літній житель Волинської області, який знаходиться в статусі обвинуваченого за крадіжку.

"Ми з'ясували, що чоловіки під приводом "закурити" підійшли до перехожого. Після відмови вони побили його, відібрали гаманець з грошима, мобільний телефон та банківську картку", - розповів Ромаскевич.

Було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 КК (грабіж). Затриманим повідомили про підозру у вчиненні злочину. Суд відправив фігурантів під варту. Зловмисникам тепер загрожує до 6 років позбавлення волі.

У Києві затримали грабіжників, які напали на журналіста Андрія Куликова (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

У мережі опублікували відео з зізнаннями затриманих про скоєння грабежу. Як уточнює "Оперативний" на сторінці в Facebook, на Куликова напали четверо, коли він йшов на роботу.

Обидва затримані 1998 року народження. Ще двох фігурантів справи зараз розшукують.

Відео: у Києві спіймали грабіжників, який напали на Андрія Куликова

64-річний Андрій Куликов був переможцем конкурсу "Золоте перо" в номінації "Краща суспільно-політична програма телебачення" (у 20211-му), в також, серед нагород, були двічі "Телетріумф" у номінації "Ведучий/ведуча ток-шоу" (у 2013 і 2011 роках).

У 2018 році Андрій Куликов зіграв у псевдодокументальному фільмі "2020. Безлюдна країна" режисера Корнія Грицюка, де втілив роль президента України - дії в картині відбуваються в недалекому майбутньому, а в державі, за сценарієм, зважаючи на відкриття кордонів з усіма країнами світу взагалі нікого не залишилося.

Андрій Куликов (фото: theukrainians.org)