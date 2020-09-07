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У Києві побили DZIDZIO: в якому стані співак

Київ, Понеділок 07 вересня 2020 14:34
У Києві побили DZIDZIO: в якому стані співак
DZIDZIO (фото: facebook.com/dzidzio)
Автор: Роман Мирончук

У Києві зловмисники побили артиста і вкрали у нього телефон

У Києві вночі 6 вересня невідомі вчинили напад на артиста Михайла Хому, який більш відомий як DZIDZIO. Його забризкали сльозогінним газом і відібрали смартфон.

Інцидент стався о 3:30 в Шевченківському районі столиці. Про це повідомляють Vesti.

Також співакові нанесли тілесні ушкодження, які в поліції кваліфікують як легкі. За інформацією ZAXID.NET напад було скоєно на вулиці Стрілецькій.

Варто зазначити, що на цій вулиці зареєстрована компанія "Дзидзьофильм", яка займається виробництвом кіно - та відеофільмів, телевізійних програм. У команді співака ніяк не коментують цей інцидент.

Зазначимо, це вже не перший раз, коли артист стає жертвою нападників. Попередній напад на нього було скоєно наприкінці грудня 2018 року. Ймовірною причиною нападу тоді називали комерційний конфлікт навколо компанії-власниці бренду DZIDZIO.

Тоді музиканту навіть довелося провести деякий час в лікарні. Після того як Михайло Хома виписався з лікарні він подякував всім працівникам клініки за те, що вони протягом кількох тижнів були з ним ласкаві і уважні.

Також він звернувся до своїх шанувальників і зазначив, що, завдяки їм, його свята в лікарняній палаті не були сумними.

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