У Києві зник чоловік, який все життя рятував бездомних: напередодні йому погрожували

У Києві зник Олексій Кучапін (колаж: РБК-Україна)

У Києві кілька днів шукали керівника "Дому милосердя" Олексія Кучапіна, який пропав 16 липня

У Києві за загадкових обставин зник керівник "Дому милосердя" 39-річний Олексій Кучапін, який присвятив своє життя допомозі тим, хто залишився без даху над головою, сиротам, інвалідам та іншим знедоленим.

Оновлення: 22 липня у поліції повідомили, Олексій був знайдений мертвим у Дніпровському районі столиці.

А кілька днів тому тривогу забили першими однодумці Олексія в соцмережах 19 липня, а на зв'язок він не виходив з 16 числа. Вже понад шість діб, після того як він покинув будинок на Лісовому проспекті (Лісовий масив), чоловіка безрезультатно розшукували. За словами його однодумця Захарія Керстюка, організація не раз отримувала погрози через свою діяльність. Про це він написав у Facebook.

Відзначимо, що спочатку поширювалася інформація, що Олексій мав намір їхати з Києва у Дніпро за допомогою сервісу BlaBlaCar. Але пізніше у службі міжміських пасажироперевезень сказали, що чоловік до них не звертався. У поліції зв'язок зникнення Кучапіна та BlaBlaCar також спростували.

Друг зниклого безвісти Захарія Керстюк пише, що Олексій, "як крізь землю провалився". Дивним (як для нашого часу) виглядає і те, що чоловік не потрапив ні на одну камеру відеоспостереження. При цьому Кучапін зник не тільки фізично, він одноразово обірвав будь-які зв'язки з ним через соцмережі, телефон відключився, а сайт "Дому милосердя" перестав працювати.

"Всі засоби зв'язку були деактивовані на етапі Києва, з відключенням всіх локацій, і видаленням з усіх груп/мереж! Спрацювали явно професіонали, що ще більше нас усіх (хто піклується про знедолених) - пригнічує!" - пише Керстюк.

Зниклий без вісти в Києві Олексій Кучапін (фото: facebook.com/Hiitisnotme)

Також він додав, що діячі організації з допомоги знедоленим багато разів отримували погрози розправи, в тому числі і фізичної ліквідації, якщо не припинять допомагати людям.

"Але за стільки років допомоги бездомним, ми давно вже звикли до цих погроз, і зовсім не звертали на них увагу. Особливо під час карантину, коли на щоденній основі ми годували знедолених сиріт, інвалідів, літніх людей, душевнохворих та інших груп бездомних (часто бувало, що більше 1000 осіб за один раз), на Київському залізничному вокзалі", - додав активіст

Керстюк також додав, що керівник організації останнім часом активно займався розслідуванням продажів дітей на експорт, і намагався допомогти вирватися з рабства незаконно утримуваним під ці "програми" дівчаткам сиротам. Також він намагався повертати відібрані у бабусь та інвалідів квартири.

І ще він критикував владу за те, що вони відмивали гроші на допомогу безпритульним, а допомоги ніякої під час карантину не надавали.

У поліції в розшук чоловіка оголосили не відразу, а лише через п'ять днів після зникнення. Принаймні, повідомлення від правоохоронців з'явилося тільки 21 липня.

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