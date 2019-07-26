У Києві іноземці побили копа: нові подробиці інциденту

Два громадянина Азербайджану побили кастетом поліцейського в Києві. Про те, що до побиття причетний не один іноземець, а два, розповіла родичка потерпілого правоохоронця, передає Корреспондент.net.

За даними жінки, 22 липня патрульний поліцейський повертався разом зі своїм напарником зі служби додому на власному авто. По дорозі були помічені грубі порушення ПДР іншим водієм. Поліцейський вирішив, що подібна поведінка може викликати аварію і вирішив зробити зауваження порушникам.

"Він перебував поза службою, але в службовій формі, вийшов з машини, зробив зауваження та зупинив водія. Той, у свою чергу, почав огризатися і вину свою не визнавав. Почалася нецензурна лайка, згодом правопорушник подзвонив своєму родичу чи знайомому", - розповіла родичка потерпілого.

Після дзвінка, друг горе-водія приїхав на "допомогу". Два громадянина Азербайджану накинулися на поліцейського, побили його і збиралися втекти з місця злочину. По всій видимості, напарник викликав підкріплення і разом їм вдалося затримати нападників, уточнила родичка потерпілого.

Іноземці побили поліцейського в Києві – нові подробиці (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

На поточний момент поліцейських перебуває в лікарні. Лікарі діагностували черепно-мозкову травму, струс мозку і складні механічні ушкодження очного яблука.

"Швидше за все, по обличчю били чимось важким і металевим, типу кастета. Зараз очікуються висновки лікарів, чи буде відновлено зір", - додала жінка.

За словами співрозмовниці видання, затриманих допитали, і, рішенням слідчого, один з них був відпущений. Що послужило приводом для зняття звинувачень – поки не відомо.

"Доля другого поки невідома, але все йде до того, що відповідальність знімуть з обох. Вся інформація в опублікованих статтях почала помітно зачищатися, і вже замість двох правопорушників поліцейського бив лише один", - розповіла вона.

Жінка, коментуючи блокування авто іноземців машиною поліцейського, також уточнила, що відео конфлікту зафіксовано на камеру і тепер знаходиться у слідчого.

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