У Києві на ходу загорівся "Урал" з військовими: з'явилося відео

У Києві загорілася вантажівка з військовими ЗСУ прямо під час руху. Інцидент стався 19 лютого вранці біля станції метро "Берестейська".
Відео події, зняте очевидцем, опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".
Як видно на кадрах, з палаючої вантажівки вискочили військові: один поспішив до двигуна і намагався загасити полум'я, а інші кинулися до водія легковика, який зупинився поруч, і попросили вогнегасник, позаяк своїм одним розв'язати проблему не вдавалося.
Чоловік з готовністю допоміг бійцям, і незабаром пожежу було ліквідовано.
В цей час інші машини просто об'їжджали місце події.
"На щастя, серед багатьох водіїв, які проїжджали повз, знайшовся порядний водій на автомобілі Mercedes, який відразу надав свій вогнегасник", - йдеться в повідомленні.
Судячи з усього, ролик зняв на смартфон один з учасників дорожнього руху, який зупинився і спостерігав за тим, що відбувалося.
Відео: У Києві загорілася вантажівка військових біля метро "Берестейська" 19 лютого
Користувачі мережі жваво коментують інцидент і емоційно обговорюють поведінку інших водіїв, які проїжджали повз.
Нагадаємо, нещодавно в Харкові біля вокзалу спалахнула і повністю згоріла маршрутка.
Раніше повідомлялося, що в січні біля Яворівського полігону перекинулася військова вантажівка, і тоді в результаті ДТП постраждали 13 бійців.