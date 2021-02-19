У Києві на ходу загорівся "Урал" з військовими: з'явилося відео

Як видно на кадрах, з палаючої вантажівки вискочили військові: один поспішив до двигуна і намагався загасити полум'я, а інші кинулися до водія легковика, який зупинився поруч, і попросили вогнегасник, позаяк своїм одним розв'язати проблему не вдавалося.

Чоловік з готовністю допоміг бійцям, і незабаром пожежу було ліквідовано.

В цей час інші машини просто об'їжджали місце події.

"На щастя, серед багатьох водіїв, які проїжджали повз, знайшовся порядний водій на автомобілі Mercedes, який відразу надав свій вогнегасник", - йдеться в повідомленні.

Судячи з усього, ролик зняв на смартфон один з учасників дорожнього руху, який зупинився і спостерігав за тим, що відбувалося.

Відео: У Києві загорілася вантажівка військових біля метро "Берестейська" 19 лютого

Користувачі мережі жваво коментують інцидент і емоційно обговорюють поведінку інших водіїв, які проїжджали повз.