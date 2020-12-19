У Києві вантажівці відірвало дах після проїзду під тролейбусними дротами (фото)

Вантажівка з меблями не змогла проїхати під дротами тролейбусної мережі у Києві на проспекті Шухевича. Авто зачепилося дахом за дроти. У результаті вантажівка залишилася частини кузова.

Як повідомляє "Інформатор", незвичайна ДТП сталася вночі 19 грудня. Водій вантажівки проїздив повз ділянку, де провисли дроти тролейбусної мережі, але не розрахував габаритів авто, зачепився дахом і автомобілю відірвало кузов вантажного відсіку.

Крім того, усі меблі, матраци й інші речі, які перевозила вантажівки, випали на проїжджу частину дороги. Завдяки тому, що вантаж був запакований, найімовірніше, він не постраждав.

У Києві вантажівці під час руху відірвало дах (фото: kiev.informator.ua)

На щастя, обійшлося без жертв. Але через аварію рух в бік Троєщини було повністю паралізовано.

Нагадаємо, в Києві на відремонтованому Шулявському мосту впало одразу три електроопори. У Мережі з'явилося відео падіння стовпів.

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