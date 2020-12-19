ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві вантажівці відірвало дах після проїзду під тролейбусними дротами (фото)

Автор: Анжеліка Галушко

Вантажівка з меблями не змогла проїхати під дротами тролейбусної мережі у Києві на проспекті Шухевича. Авто зачепилося дахом за дроти. У результаті вантажівка залишилася частини кузова.

Як повідомляє "Інформатор", незвичайна ДТП сталася вночі 19 грудня. Водій вантажівки проїздив повз ділянку, де провисли дроти тролейбусної мережі, але не розрахував габаритів авто, зачепився дахом і автомобілю відірвало кузов вантажного відсіку.

Крім того, усі меблі, матраци й інші речі, які перевозила вантажівки, випали на проїжджу частину дороги. Завдяки тому, що вантаж був запакований, найімовірніше, він не постраждав.

Популярні новини

У Києві вантажівці під час руху відірвало дах (фото: kiev.informator.ua)

На щастя, обійшлося без жертв. Але через аварію рух в бік Троєщини було повністю паралізовано.

Нагадаємо, в Києві на відремонтованому Шулявському мосту впало одразу три електроопори. У Мережі з'явилося відео падіння стовпів.

Раніше ми писали, що у Києві патрульні зупинили водія на розбитій машині, але виявилося, що чоловік перебуває під дією наркотичних речовин. У нього були розширені зіниці, які не реагували на світло і дуже швидка мова.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиївДТПавария