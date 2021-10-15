У Києві злодії витягнули у жінки новий IPhone 13 (фото)

Що відомо про затриманих

Так, двоє чоловіків, які тиждень тому прилетіли в Україну з Грузії, викрали у жінки в підземному переході новий iPhone 13. Однак, поліція їх оперативно знайшла.

Затриманими виявились Джинчарадзе Отарі, 1978 року народження та Джинчарадзе Івана, 1967 року народження.

Викрадений телефон виявився зовсім новим, тому сума матеріальних збитків склала близько 35 000 гривень.

Жителі Грузії викрали у киянки телефон (t.me/KyivOperativ)