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У Києві грабіжник напав на 18-річну дівчину посеред вулиці: зухвалець швидко пошкодував

Автор: Володимир Костирін

У Києві грабіжник напав на 18-річну дівчину просто на вулиці, але жертва зловмисника дала гідну відсіч, а потім погналася за кривдником і кликала на допомогу. У результаті злочинця зловив перехожий, після чого його передали в руки правоохоронцям.

Про це 29 жовтня передали в прес-службі поліції Києва.

Інцидент стався на вулиці Академіка Корольова на Борщагівці в Святошинському районі.

Як з'ясували в поліції, грабіжник підбіг до дівчини, повалив на землю. Потерпіла мала з собою газовий балончик та застосувала його, та чоловік все ж встиг забрати у неї телефон з навушниками й кинувся навтьоки.

"Дівчина почала наздоганяти нападника та кликати на допомогу. На її крики відреагував перехожий, який зупинив порушника та утримував до приїзду патрульних", - розповіла слідчий Святошинського управління поліції Дар'я Бурлака.

"Копи" під час поверхневої перевірки виявили у 21-річного киянина викрадені у дівчини речі. Потім він був затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

Було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 КК (грабіж). Фігуранту вже оголосили про підозру. Тепер йому загрожує до 6 років в'язниці.

У Києві затримали грабіжника, який напав на 18-річну дівчину (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Раніше повідомлялося, що в Києві кишенькові злодії намагалася обікрасти ветерана АТО, і в підсумку чоловік самостійно затримав всю групу зловмисників.

Нагадаємо також, перед цим під Львовом героїчні жінки самостійно затримали грабіжника-рецидивіста.

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КиївПатрульна служба