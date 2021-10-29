У Києві грабіжник напав на 18-річну дівчину посеред вулиці: зухвалець швидко пошкодував

Інцидент стався на вулиці Академіка Корольова на Борщагівці в Святошинському районі.

Як з'ясували в поліції, грабіжник підбіг до дівчини, повалив на землю. Потерпіла мала з собою газовий балончик та застосувала його, та чоловік все ж встиг забрати у неї телефон з навушниками й кинувся навтьоки.

"Дівчина почала наздоганяти нападника та кликати на допомогу. На її крики відреагував перехожий, який зупинив порушника та утримував до приїзду патрульних", - розповіла слідчий Святошинського управління поліції Дар'я Бурлака.

"Копи" під час поверхневої перевірки виявили у 21-річного киянина викрадені у дівчини речі. Потім він був затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

Було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 КК (грабіж). Фігуранту вже оголосили про підозру. Тепер йому загрожує до 6 років в'язниці.

У Києві затримали грабіжника, який напав на 18-річну дівчину (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)