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У Києві горе-мати замкнула дитину в машині: жінку шукали всім районом

STYLERЖиття    27.12.2019 - 12:36
У Києві горе-мати замкнула дитину в машині: жінку шукали всім районом
У Києві мати замкнула дитину в машині (Колаж РБК-Україна)

У Києві на Теремках жінка залишила дитину в машині на 40 хвилин

У Києві жінка закрила дитину в автомобілі і пішла в невідомому напрямку. Інцидент стався в мікрорайоні Теремки, де місцеві жителі 40 хвилин шукали матір дитини, якій на вигляд 2-3 роки. Про це повідомив Леонід Репецький в пабліку "На Теремках" в Facebook.

"Якубовського 2, машина на парковці з дитиною всередині 2-3 роки!!!!!! Стоїмо майже 40 хвилин біля неї, батьків не видно!!!! Викликали поліцію. Цікаво, що думає мама..?" - написав автор посту.

Пізніше в коментарях Репецький повідомив, що поліція не знайшла матір і вона прийшла до авто сама. За її словами, вона вже тричі так залишала дитину поспати в машині. Також він повідомив, що з дитиною все нормально.

"З дитиною все ок! Матуся прийшла сама, поліція її так і не знайшла, адже немає ніяких даних! З її слів - вона так робила вже мінімум 3 рази, адже дитина вдень не спала, вирішила дати поспати, няні і відео в тачці немає, просто залишила і пішла... До її під'їзду від авто метрів плюс, мінус 100 метрів, контролювати, як там дитя вона не могла!!!! Копи приїхали і почали її качати, типу повідомимо в органи опіки і т. д., під'їхав чоловік і, мабуть, дав на лапу, щоб не розхитувати ситуацію!" - повідомив Репецький в коментарях.

У Києві горе-мати замкнула дитину в машині: жінку шукали всім райономУ Києві матір залишила дитину спати в машині і пішла (Facebook)

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