У Києві гола жінка бігала за чоловіком і зізнавалася йому в коханні (відео)

У Києві на Троєщині гола жінка в мінусову температуру бігала за чоловіком і зізнавалася в коханні. Місцеві жителі зняли інцидент на відео.
Про це повідомляє Телеграм-канал "Київ зараз".
"Гола жінка в мінус бігала по Троєщині і зізнавалася чоловікові в коханні", - йдеться в описі до відео.
На кадрах видно, як оголена дівчина бігає за невідомим чоловіком і вигукує слово "Люблю". При цьому чоловік йде від неї, і відкриває автомобіль.
В цей час під'їжджає патрульна поліція, дівчина біжить за іх авто, відкриває двері і щось емоційно розповідає.
У мережі місцеві жителі розповіли, що чоловік і жінка зустрічаються і живуть в сусідніх будинках. При цьому між ними часто відбуваються сварки.
Нагадаємо, в Маріуполі на смерть замерз чоловік, який втік голим на очах у патрульних. Коли вони побачили його вночі, то закликали зупинитися, але він ніяк не відреагував і продовжував мчати вперед.
Після чого правоохоронці просто поїхали, а пізніше його виявили на вулиці мертвим - він замерз на смерть.
Ми також писали про те, що в Дніпрі в об'єктиви камер попалася жінка, яка вдень на вулиці була повністю оголеною. Вона спокійно йшла по вулиці Космічній обласного центру.