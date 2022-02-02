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У Києві гола жінка бігала за чоловіком і зізнавалася йому в коханні (відео)

Автор: Роман Мирончук

У Києві на Троєщині гола жінка в мінусову температуру бігала за чоловіком і зізнавалася в коханні. Місцеві жителі зняли інцидент на відео.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Київ зараз".

"Гола жінка в мінус бігала по Троєщині і зізнавалася чоловікові в коханні", - йдеться в описі до відео.

На кадрах видно, як оголена дівчина бігає за невідомим чоловіком і вигукує слово "Люблю". При цьому чоловік йде від неї, і відкриває автомобіль.

В цей час під'їжджає патрульна поліція, дівчина біжить за іх авто, відкриває двері і щось емоційно розповідає.

У мережі місцеві жителі розповіли, що чоловік і жінка зустрічаються і живуть в сусідніх будинках. При цьому між ними часто відбуваються сварки.

Нагадаємо, в Маріуполі на смерть замерз чоловік, який втік голим на очах у патрульних. Коли вони побачили його вночі, то закликали зупинитися, але він ніяк не відреагував і продовжував мчати вперед.

Після чого правоохоронці просто поїхали, а пізніше його виявили на вулиці мертвим - він замерз на смерть.

Ми також писали про те, що в Дніпрі в об'єктиви камер попалася жінка, яка вдень на вулиці була повністю оголеною. Вона спокійно йшла по вулиці Космічній обласного центру.

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Київголая женщина