У Києві гола жінка бігала за чоловіком і зізнавалася йому в коханні (відео)

"Гола жінка в мінус бігала по Троєщині і зізнавалася чоловікові в коханні", - йдеться в описі до відео.

На кадрах видно, як оголена дівчина бігає за невідомим чоловіком і вигукує слово "Люблю". При цьому чоловік йде від неї, і відкриває автомобіль.

В цей час під'їжджає патрульна поліція, дівчина біжить за іх авто, відкриває двері і щось емоційно розповідає.

У мережі місцеві жителі розповіли, що чоловік і жінка зустрічаються і живуть в сусідніх будинках. При цьому між ними часто відбуваються сварки.